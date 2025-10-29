‘Met een glaasje alcohol op spreek je een tweede taal beter’

Duitsers praten iets beter Nederlands als ze een glaasje alcohol op hebben. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Maastricht. Het onderzoeksteam ontving daar onlangs een Ig Nobelprijs voor, de humoristische tegenhanger van de beroemde Nobelprijzen. KIJK sprak met Inge Kersbergen, een van de wetenschappers.

Inge Kersbergen.

Waarom wilden jullie dit onderzoeken?

“Iedereen die hieraan heeft meegewerkt, heeft weleens het gevoel gehad dat je een tweede taal beter spreekt met een drankje op. We hebben namelijk allemaal in het buitenland gewerkt en gewoond. Mijn collega’s hebben het hier op een conferentie – na een drankje – een keer over gehad en vroegen zich af waardoor dat komt. Toen herinnerden ze zich dat ze onderzoekers zijn en dat gewoon zelf konden uitzoeken. Ik was niet bij de conferentie maar sloot later aan.”

Hoe hebben jullie het onderzocht?

“In Maastricht wonen veel Duitse studenten die ongeveer op hetzelfde moment zijn begonnen met het leren van Nederlands en daardoor een vergelijkbaar niveau hebben. In een laboratorium dat eruitziet als een bar hebben we Duitse studenten een glas water of een mix van bitterlemon en wodka gegeven. Daarna hebben ze in het Nederlands een gesprekje gevoerd met onderzoekers die niet wisten welk drankje de proefpersonen op hadden.”

Wat waren de resultaten?

“Studenten die alcohol op hadden, kregen gemiddeld een betere score voor hun Nederlands dan degenen die water hadden gedronken. We hadden eigenlijk het tegenovergestelde verwacht. We vermoedden dat mensen vooral zichzelf beter zouden vinden, maar dat ze niet echt beter zouden zijn. Als je veel hebt gedronken kom je namelijk juist moeilijker uit je woorden en ga je onduidelijker praten. Maar ze werden objectief gezien beter in de taal, terwijl ze zichzelf juist niet beter beoordeelden. Ze kregen vooral een beter cijfer voor hun uitspraak, maar het verschil was niet groot. De waterdrinkers scoorden een 6,3, de alcoholdrinkers een 6,7.”

Hebben jullie hier een verklaring voor?

“We denken dat het te maken heeft met angst of zenuwen voor het spreken van een tweede taal. Deze zogenoemde language anxiety kan je slechter maken in een taal dan je daadwerkelijk bent. We weten natuurlijk dat alcohol dat soort angsten een beetje wegneemt. De proefpersonen hebben zich misschien vrijer gevoeld en net iets meer gedurfd om de moeilijke Nederlandse klanken uit te spreken, zonder zich daar opgelaten over te voelen. Maar we hebben die verklaringen niet gemeten, dus dat is giswerk.”

