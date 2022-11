24 uur meedraaien met de luchthavenbrandweer

Van een noodlanding of een voorzorgslanding tot het koelen van oververhitte remmen, een medisch noodgeval of een andere melding: gemiddeld is er op Schiphol één vliegtuigincident per week en zijn er tal van andere meldingen. De luchthavenbrandweer rukt hiervoor uit. Hoe dat gaat? KIJK-verslaggever Toine Kamphuis liep mee met een 24 uursdienst.

Het is acht uur ’s ochtends. Een nieuwe dienst start bij Post Sloten, een van de drie brandweerposten op Schiphol. Post Sloten is de grootste en meest centraal gelegen post. Airport Fire Officer Marcel de Kreij geeft een briefing aan zijn collega’s. De incidenten van de vorige diensten komen kort ter sprake, evenals het weer, de verwachte drukte vandaag en bijzonderheden van technische aard, zoals werkzaamheden op en rond het vliegveld.

In totaal werken er bij de luchthavenbrandweer van Schiphol 138 brandweermannen en acht brandweervrouwen. Vandaag, vanavond en vannacht komt daar iemand bij: ik loop mee met een 16-koppige ploeg die dienst heeft op Post Sloten.

Ik ben benieuwd wat me deze 24-uursdienst te wachten staat. Maar dat geldt ook voor de ervaren brandweerlieden. “Onzekerheid is voor ons dagelijkse kost”, zegt De Kreij. “Soms heb je drie 24-uursdiensten in een week waarbij er helemaal niets gebeurt. En soms zijn er drie vliegtuigincidenten op één dag.”

110.000 kilo aan materieel

De intercom van Post Sloten verstoort al vrij snel de rust. Een roffelend geluid van voetstappen vult de gangen: zes brandweerlieden sprinten de garage in. Hier staan drie crashtenders gereed: hightech-voertuigen voor vliegtuigbrandbestrijding. In één vloeiende beweging trekken de mannen hun brandweerpak aan en nemen per tweetal plaats in een voertuig. Begeleid door een commandowagen rijden de crashtenders de kazerne uit. Ruim 110.000 kilo aan materieel komt in beweging.

Ik rijd mee op de tweede crashtender. Vanaf de middenpositie achter de chauffeur en de bijrijder – die de taak heeft het radioverkeer te verzorgen en de blusapparatuur te bedienen – heb ik het perfecte overzicht. Via de taxibaan draaien de crashtenders baan 27 op en rijden in volle vaart richting het begin ervan. Daar aangekomen geeft de stopwatch 2 minuten en 31 seconden aan. Missie geslaagd; de brandweer is binnen de wettelijk vastgestelde aanrijdtijd van drie minuten op de gesimuleerde plek des onheils. Want dit was een oefening. Om iedereen scherp te houden vinden dit soort tests een keer per week plaats.

