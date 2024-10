Vandaag in 1797: de eerste parachutesprong

Vandaag in...

Op 22 oktober 1797 maakte André-Jacques Garnerin de eerste succesvolle parachutesprong. Hij sprong op bijna 1000 meter hoogte uit een luchtballon.

André-Jacques Garnerin (1769-1823) onderzocht voor het Franse leger de mogelijkheid om luchtballonnen te gebruiken voor militaire doeleinden. Maar zulke ballonnen waren in die tijd nog niet heel veilig. Daarom zocht Garnerin een manier om veilig te landen tijdens noodgevallen. Het resultaat: de parachute.

Hij bouwde een toestel dat erg leek op een normale luchtballon, maar plaatste tussen de ballon en de mand een soort paraplu met een doorsnede van 7 meter. Tijdens het stijgen bleef die gesloten en bij de afdaling zou die openen en ervoor zorgen dat het toestel rustig naar benden zweef.

Meer Vandaag in…

Eerste demonstratie verliep niet soepel

Op 22 oktober 1797 gaf Garnerin in Parijs de eerste demonstratie van zo’n ‘parachutesprong’. Hij steeg naar een hoogte van bijna 1000 meter. Daarna sneed hij een touw door, waardoor de mand en paraplu werden losgekoppeld van de waterstofballon.

De afdaling verliep minder soepel dan Garnerin had gehoopt, het toestel zwiepte alle kanten op. Maar na een ruige landing stapte hij toch ongedeerd uit de mand. Naar verluidt zag de Franse astronoom Jérôme Lalande deze misselijkmakende val, waarna hij voorstelde om een opening in de parachute te maken. Dat verhielp inderdaad het probleem.

Schematische weergave van Garnerins eerste parachute. Beeld: publiek domein.

Eerste vrouw

Garnerin zette zijn demonstraties voort en toerde door heel Europa. In 1799 maakte zijn echtgenote Jeanne-Genevieve als eerste vrouw een soloparachutesprong.

Op 18 augustus 1823 werkte de toen 54-jarige Garnerin aan de bouw van een ballon voor een nieuwe parachutesprong. Terwijl hij op de bouwplaats rondliep, viel er een balk op zijn hoofd, waardoor hij op slag dood was.

Nog eerdere parachutesprong?

Hoewel Garnerin de eer krijgt voor de eerste parachutesprong, maakte Fransman Louis-Sebastien Lenormand (1757-1839) in 1783 al een succesvolle afdaling met een parachute. Zijn uitvinding bestond uit twee aangepaste paraplu’s en had een stijf raamwerk. Garnerins versie had dat net als moderne parachutes niet. Bovendien sprong Lenormand niet uit een luchtballon, maar uit een boom.

Bronnen: Fédération Aéronautique Internationale, Britannica, LA Times