Brein maakt geen onderscheid tussen natuurlijke en verzonnen talen

Hallo in Klingon is nuqneH. Beeld: Julien Viry/iStock/Getty Images.

Hoe reageert het brein op Klingon, de taal uit Star Trek? Of Dothraki, uit de serie Game of Thrones? Precies hetzelfde als op je moederstaal, zo blijkt uit nieuw onderzoek.

Laat onderzoekers van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) 44 mensen uitnodigen die een verzonnen taal spreken en wat heb je dan? Het recept voor een uniek onderzoek naar ons taalvermogen.

Recentelijk bleek uit een ander onderzoek van MIT dat taalvermogen zo’n 100.000 jaar geleden ontstond. Dat is ruim 100.000 jaar later dan het ontstaan van onze soort, Homo sapiens. In die 100.000 jaar zijn er eindeloos veel verschillende talen geëvolueerd.

Uit het nieuwe onderzoek van MIT blijkt dat het taalgebied in onze hersenen geen onderscheid maakt tussen organisch ontwikkelde talen en compleet verzonnen varianten, zoals het Klingon in Star Trek. Hoe zit dat?

Lees ook:

Wat is een taal?

Hoewel je wiskunde en programmeertalen als Java ook een ‘taal’ zou kunnen noemen, gebruiken we niet ons taalgebied als we daarmee in aanraking komen. Hetzelfde geldt voor non-verbale communicatie, zoals gezichtsuitdrukkingen en het maken van gebaren.

Daarom wilden de onderzoekers weten hoe dat zit met zogeheten kunsttalen. Deze zijn niet op natuurlijke wijze gegroeid, maar vaak door een enkele persoon bedacht. Wat doet ons brein daarmee?

De onderzoekers stopten 19 sprekers van het Esperanto, 10 Klingon-sprekers, 9 beheersers van het Na’vi (uit de film Avatar), en respectievelijk 3 sprekers van High Valyrian en Dothraki (beiden uit Game of Thrones) in een fMRI-scanner. Zij krijgen zowel zinnen in hun moederstaal te horen als de kunsttaal die ze beheersten. Ter controle kregen ze ook een paar taken die niets met taal te maken hadden.

Kunsttaal is volgens ons brein ook een taal

En wat bleek? Als de proefpersonen zinnen hoorden in de kunsttaal die zij beheersten, lichtten dezelfde hersenregio’s op als wanneer ze hun moederstaal hoorden. Daaruit blijkt volgens de onderzoekers dat het voor een taal niet nodig om natuurlijk te ontstaan, noch om veel sprekers te hebben.

“Het maakt ook niet uit hoe oud de talen zijn, want kunsttalen die maar een paar decennia bestaan, lieten dezelfde hersenregio’s oplichten als natuurlijke talen die al honderden jaren oud zijn”, vertelt hoofdonderzoeker Saima Malik-Moraleda in een persbericht.

De onderzoekers concluderen dat het belangrijkste aspect van een taal is dat je er de wereld om je heen en je innerlijke belevingswereld mee kan beschrijven. Dat hebben kunsttalen en ‘echte’ talen met elkaar gemeen, waardoor ons brein geen onderscheid maakt tussen de twee.

Bron: PNAS