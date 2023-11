Star Wars-termen ingeburgerd in Engelse taal

Je hebt ongelooflijk nuttig onderzoek en… net iets minder nuttig onderzoek. Deze Star Wars–studie valt meer in die laatste categorie. Maar grappig is-ie zeker.

Star Wars is niet meer weg te denken van het witte doek en de televisie. Zo zijn er meerdere films, live-actionseries en animatieseries van gemaakt. En dan zijn er natuurlijk nog de stripreeksen. Woorden en zinnen als Yoda, Jedi, Padawan, lightsaber en Come to the dark side zijn ons daarom niet vreemd.

Taalkundige Christina Sanchez-Stockhammer, werkzaam aan de Duitse Chemnitz University, vroeg zich af hoe populair deze Star Wars-uitdrukkingen zijn bij Engelssprekende mensen. Het antwoord publiceerde ze in het wetenschappelijk tijdschrift Linguistics Vanguard.

De taalkundige spitte vier Britse en Amerikaanse corpora door om dit te achterhalen. Corpora zijn een verzameling geschreven of gesproken teksten die systematisch zijn verzameld voor taalkundig onderzoek. Een corpus kan verschillende soorten taalgebruik bevatten, zoals krantenartikelen, blogs, boeken, gesprekken.

In totaal kwam Sanchez-Stockhammer 7752 keer een Star Wars-term tegen. Een van de corpora die de taalkundige voor haar onderzoek bestudeerde was het Amerikaanse COCA. Het woord Jedi kwam hierin vier keer per één miljoen woorden voor, en was daarmee net zo gebruikelijk als de woorden jewel (sieraad) en dizzy (draaierig).

To the dark side

Maar dit was nog niet het meest interessante resultaat van de taalkundige. Ze ontdekte namelijk ook dat een Star wars-term in ruim een derde van de gevallen in een context werd geplaatst dat niets meer met de films en series te maken had. Twee voorbeelden: Dickie uses his sexuality as a lightsaber en Be one with your external iTunes library, young Padawan. Volgens Sanchez-Stockhammer betekent dit dat de woorden van Star Wars enorm goed geïntegreerd zijn in de Engelse taal.

Come to the dark side, een iconische uitspraak uit de Star Wars-franchise om de verleiding naar de duistere kant van de Force aan te geven, is een ander interessant voorbeeld. “Licht en duisternis werden al gebruikt als metaforen voor goed en slecht vóórdat de Star Wars-films hun intrede deden”, vertelt Sanchez-Stockhammer. “Maar pas na de films werd to the dark side opgenomen in de corpora om een overgang van goed naar slecht aan te geven.”

Overigens zijn de woorden lightsaber, Jedi en Padawan al in 2019 aan de Oxford English Dictionary toegevoegd, vermeldt de taalkundige in haar studie. Yoda in 2016, en The dark side in 2021.

Bronnen: Linguistics Vanguard, phys.org

Beeld: Art on File, Inc/Getty Images