‘Ik stap zo maar weer eens op de crosstrainer’

Hoofdredacteur André Kesseler kocht een crosstrainer om fit te blijven, en om daarna weer lekker te kunnen eten. Maar de relatie tussen sporten en afvallen is helemaal niet zo eenvoudig, ontdekte hij.

Ik ben dik in de vijftig. En om te voorkomen dat ik in de vijftig te dik zou worden, kocht ik een crosstrainer. Elke dag een uurtje op de pedalen stampen is goed voor een mens en, zo dacht ik, dan kan ik ’s avonds met een gerust hart naar de McFEBOKFC. Maar uit allerlei wetenschappelijke studies blijkt dat die relatie tussen sporten en gewichtsverlies helemaal niet zo eenvoudig is als gedacht. Judith Neimeijer vertelt je daar alles over in haar geweldige verhaal.

Schimmige relatie

De schimmige relatie tussen gewicht en beweging wordt natuurlijk al langer onderzocht. De Amerikaanse schrijver en paleoantropoloog Daniel Lieberman haalt in zijn boek Het verhaal van het menselijk lichaam een onderzoek aan waaruit blijkt dat fabrieksarbeiders jaarlijks 175.000 calorieën meer verbranden dan de gemiddelde kantoorwerker. Dat staat ongeveer gelijk aan het lopen van zestig marathons.

Maar zien die fabrieksarbeiders er allemaal uit alsof ze elke week 42,195 kilometer hardlopen? Niet echt. Ze doen dat potentiële gewichtsverlies teniet door meer naar binnen te werken dan dat ze verbranden. Net als de meesten van ons. Ook wat dat betreft lopen de United McStates van America voorop, want de gemiddelde Amerikaan verstouwt tegenwoordig 25 procent meer kilocalorieën dan in 1970. Het gevolg: volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft 80 procent van de mannen en 77 procent van de vrouwen overgewicht. 35 procent van het totaal is obees. (In Nederland is dat volgens het CBS 54 tegen 48 procent, en vrouwen hebben iets vaker ernstig overgewicht dan mannen: 16 procent tegen 13 procent.)

1 miljard extra mensen

In zijn erg lezenswaardige boek Het lichaam verwoordt Bill Bryson het zo: als de rest van de aardbewoners even zwaar zou worden als de gemiddelde Amerikaan, zou dat hetzelfde zijn als wanneer er een miljard mensen aan de wereldbevolking wordt toegevoegd. Nu al kost overgewicht de Amerikaanse gezondheidszorg omgerekend meer dan 150 miljard euro per jaar. En de gemiddelde gezondheid daalt, want de doorsnee Amerikaan loopt maar ongeveer een halve kilometer per dag. In totaal! Dat is dus inclusief alle tripjes naar de oversized koelkast.

Om dat te voorkomen, stap ik zo maar weer eens op de crosstrainer. Niet dat dat, zo weet ik nu, veel gaat helpen met mijn gewicht, maar het is wel gezond. En het is mijn ambitie om dik honderd te worden.

