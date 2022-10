‘Er wordt nogal wat beweerd over hoe nuttig cannabis is’

Cannabis zou nuttig zijn voor allerlei gezondheidskwalen, maar in de meeste gevallen is dat niet aangetoond, zo praat columnist Ronald Veldhuizen ons bij.

Pssst. Zakje wiet kopen? Of cannabisolie? Is legaal hoor. Zou overal zo moeten zijn, want cannabis is kneiter-hallelujah-gezond. Ja joh. Echt hoor, cannabis beschermt je tegen kanker, je slaapt er beter van en het verlost je van je angsten. Kopen?

Om iedereen even wakker te schudden uit de roes: er wordt nogal wat beweerd over hoe medisch nuttig cannabis is, maar het meeste klopt niet. De beweringen hebben een vlucht genomen de laatste jaren sinds de softdrug in Canada en enkele Amerikaanse staten is gelegaliseerd en als gevolg daarvan veel meer wetenschappelijk onderzoek naar het spul verschijnt. Webshops, ook in Nederland, pronken ermee: kijk eens waar cannabis allemaal goed voor is!

Lees ook van Ronald Veldhuizen:

Medische cannabis

Gelukkig zijn er organisaties, zoals de Cochrane Collaboration, die medische claims en studies kritisch tegen het licht houden. Het beste bewijs dat Cochrane tegenkwam voor medische cannabis is dat het aardig werkt als zenuwdemper bij neurologische aandoeningen zoals multiple sclerose (MS), en soms als pijnstiller.

Schokkend is wel de bagger aan onderzoek die de Cochrane-analisten moesten doorwerken om tot die conclusie te komen: van honderden cannabisstudies naar MS vonden ze er maar 25 die überhaupt een zinnige opzet hadden. En slechts negen studies volgden hun patiënten lang genoeg om een betrouwbaar resultaat te kunnen krijgen. Conclusie: er zit een aardige kans in dat de olie ook echt werkt voor die mensen, laten de negen studies zien, al hangt er wel nog het label ‘onzeker bewijs’ aan.

Verboden vrucht

Maar voor alle andere beweringen is het bewijs voor de werkzaamheid veel minder overtuigend. De meeste kankerpatiënten zullen hun tumor niet zien verdwijnen dankzij cannabis, schreven nonprofit HealthPartners-onderzoekers in Minnesota. Al valt niet uit te sluiten dat zeldzame, onbehandelbare kankers er misschien ooit mee te bestrijden zijn. Voor mentale problemen, zoals slaap, angst en psychologische trauma’s, zijn er bar weinig aanwijzingen dat cannabis helpt, aldus een grote studie in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet uit 2019. Studenten die cannabisolie slikken tegen de zenuwen zijn er eveneens niet mee geholpen, aldus een scherpe studie van de Universiteit van Chicago.

Belangrijker: de dosis in onderzoek is heel anders dan wat er over de toonbank gaat. Voor zelfs subtiele effecten van cannabis blijkt in wetenschappelijk onderzoek een flinke dosis CBD nodig, het werkzame ingrediënt van cannabis. Gek genoeg krijg je in de webshop vaak een veel lagere dosis, ontdekte cannabisonderzoeker Arno Hazekamp.

Mensen moeten natuurlijk zelf weten waar ze hun geld aan uitgeven, maar één ding is zeker: met de wetenschappelijke onzinhype stinkt het wietzaakje nogal. De ooit verboden vrucht smaakt altijd het best.

Deze column staat ook in KIJK 10/2022.