Complottheorieën over kwaadaardige elite vormen ernstige dreiging

Complottheorieën zijn weer volop in het nieuws de laatste tijd. Gisteren nog waarschuwde de AIVD dat de theorieën over een ‘machtige elite’ gevaarlijk zijn.

De NOS schreef gisteren dat “complottheorieën over ‘een kwaadaardige elite’ die in Nederland ‘de macht in handen heeft’ op lange termijn een ernstige bedreiging vormen voor de veiligheid in Nederland. Dat concludeert de AIVD in het jaarverslag over 2022. Volgens de inlichtingendienst geloven meer dan honderdduizend mensen in Nederland in zulke theorieën.”

NU.nl meldt dat “deze mensen in oorlog menen te zijn met de ‘elite’ en dat het gerechtvaardigd is om geweld te gebruiken. Personen die deel uitmaken van de elite zouden moeten worden gearresteerd, berecht in tribunalen en volgens sommigen ter dood worden gebracht.”

Waar komen deze theorieën vandaan en wat is er van waar? In de KIJK Complot!-special houden we maar liefst 55 samenzweringstheorieën tegen het licht en doen een poging om zo dicht mogelijk bij de waarheid te komen. Zo lees je in deze 300-pagina dikke special over de macht van de Illuminati en over reptielen die de wereld in de greep zouden hebben.

