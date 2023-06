Deze mensen konden hun vliegtuigcrash navertellen

Veertig dagen nadat een vliegtuigje in de Colombiaanse Amazonejungle was neergestort, zijn er nog overlevenden gevonden. Het Colombiaanse leger redde vier kinderen. Deze zeven mensen overleefden ook een vliegtuigcrash.

Op 1 mei stortte een Cessna 206 met motorproblemen neer in het Amazoneregenwoud van Colombia. Aan boord waren zeven passagiers: de piloot, een inheemse leider en een vrouw met haar vier kinderen. De drie volwassenen overleefden de crash niet; na een lange zoektocht vonden reddingswerkers hun lichamen bij het vliegtuigwrak. Maar van de vier kinderen was geen spoor te bekennen.

Veertig dagen lang zochten soldaten en vrijwilligers naar ze. In de nacht van 9 op 10 juni werd bekend dat de sterk vermagerde kinderen levend zijn teruggevonden. Lesly (13 jaar), Soleiny (9 jaar), Tien Noriel (4 jaar) en Cristin (die 1 jaar werd in de tijd in het regenwoud) liggen in het ziekenhuis in de Colombiaanse hoofdstad Bogotá en zijn allen buiten levensgevaar. De Colombiaanse president Gustavo Petro noemt de dag waarop de vier kinderen zijn teruggevonden “magisch” en “een vreugde voor het hele land”.

Sole survivors

Naast de vier Colombiaanse kinderen hebben enkele tientallen mensen als enige ‘hun’ vliegramp overleefd. Een kleine selectie.

Juliane Koepcke: Op 24 december 1971 wordt een Lockheed Electra van de Peruaanse luchtvaartmaatschappij LANSA op een binnenlandse vlucht door de bliksem getroffen. Terwijl het vliegtuig neerstort, valt het op 3000 meter hoogte uit elkaar; alle zes bemanningsleden en 85 passagiers vinden bij het ongeluk de dood. De 17-jarige Juliane Koepcke is de enige overlevende, en vervolgens doorstaat zij ook nog eens anderhalve week in het Zuid-Amerikaanse oerwoud.

Juan Loo: Copiloot van een Lockheed Electra die op 9 augustus 1970, bijna anderhalf jaar vóór Juliane Koepcke, bij Cuzco (Peru) neerstortte. Aantal dodelijke slachtoffers: 101.

Cecelia Cichan: Vier jaar jonge inzittende van een toestel van Northwest Airlines dat op 16 augustus 1987 bij Detroit (VS) tijdens het opstijgen verongelukte. Aantal dodelijke slachtoffers: 156.

Bambang Sumadi: Toen een C-130 Hercules van de Indonesische luchtmacht op 5 oktober 1991 bij Jakarta crashte, kon alleen deze militair het navertellen. Aantal dodelijke slachtoffers: 135.

Ruben van Assouw: 9-jarige jongen uit Nederland die aan boord was van een Afriqiyah Airways-toestel dat op 12 mei 2010 in Libië neerstortte. Aantal dodelijke slachtoffers: 103.

Bahia Bakari: Frans meisje (12) dat op 30 juni 2009 het ongeluk met een Jemenitische Airbus A310 bij de Comoren (Indische Oceaan) overleefde. Aantal dodelijke slachtoffers: 152.

Aleksandr Sizov: Op 7 september 2011 crashte bij Jaroslavl (Rusland) het vliegtuig met het plaatselijke ijshockeyteam. Boordwerktuigkundige Sizov kwam er levend vanaf. Aantal dodelijke slachtoffers: 44.

Beeld: Fuerza Aérea Colombiana/Twitter