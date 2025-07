50 jaar na de Vietnamoorlog: de genadeloze cijfers

Het is 50 jaar geleden dat de Vietnamoorlog tot een einde kwam. Daarom blikken we terug op de onwinbare strijd. 20 jaar strijd in cijfers.

9.087.000

Totaal aantal Amerikaanse militairen dat tijdens de oorlog in Vietnam heeft gediend.

19

Gemiddelde leeftijd van Amerikaanse soldaat in Vietnam (in WO II was dat nog 26).

23

Gemiddelde levensverwachting van een Amerikaanse soldaat in Vietnam.

58.193

Totaal aantal omgekomen Amerikaanse militairen in de Vietnamoorlog.

766

Gevangengenomen Amerikanen tijdens de oorlog (114 van hen kwamen om).

1587

Aantal nog steeds vermiste Amerikanen.

550.000

Geschat aantal doden Noord-Vietnamese leger en Vietcong.

500.000

Geschat aantal burgerdoden in Noord- en Zuid-Vietnam.

970.000 tot 3 miljoen

Aantal omgekomen Vietnamese burgers en militairen.

1.000.000.000.000 (1000 miljard)

Kosten van de VS voor de Vietnamoorlog in hedendaagse dollars.

400.000

Geschatte kosten in dollars per gedode Vietcongsoldaat.

