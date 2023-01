‘Golden Boy’ mummie was klaar voor het hiernamaals

Een 2300 jaar oude mummie van een tienerjongen is met CT-scans digitaal uitgepakt. Op en in zijn lichaam zaten 49 amuletten van goud en edelstenen.

Al sinds 1916 ligt er in de kelder van het Museum der Egyptische oudheden in Caïro een 2300 jaar oude intacte mummie. Wetenschappers van het museum en de Caïro University hebben die nu eindelijk met CT-scans geanalyseerd. Met 49 amuletten van goud, edelstenen en luxe aardewerk was hij klaar voor zijn leven na de dood. Zo staat in Frontiers in Medicine.

Verstandskiezen

Het is bijna zonde dat een mummie met zoveel pracht en praal al meer dan honderd jaar in een kelder verborgen ligt, maar daar zit ook een voordeel aan. Vroeger moesten mummies namelijk worden uitgepakt om ze te analyseren, waarbij ze beschadigd raakten. Tegenwoordig kunnen wetenschappers met röntgenfoto’s de binnenkant zien, zonder ze open te knippen. Met meerdere CT-scans kunnen wetenschappers zelfs een 3D-beeld maken.

Met CT-scans kan er een 3D-beeld gemaakt worden van de mummie zonder hem uit te pakken. © SN Saleem, SA Seddik, M el-Halwagy

Die scans maakten in dit onderzoek duidelijk dat het gaat om een jongen van ongeveer 128 centimeter lang. Op basis van de hoeveelheid botten – als je ouder wordt, fuseren er steeds meer – en de positie van de verstandskiezen schatten de wetenschappers dat de jongen 14 of 15 jaar was. Waarom hij al als tiener overleed, is nog niet duidelijk.

Gouden tong

Het gouden masker op het gezicht van de mummie is indrukwekkend en doet vermoeden dat de jongen uit een belangrijke familie kwam. De CT-scans bevestigden dat. Verspreid over het lichaam lagen namelijk 45 amuletten van bijzondere materialen zoals goud en edelstenen, zie ook op de foto. Nog eens vier amuletten zaten in het lichaam: drie in de torso en één in de mond.

De amuletten liggen in drie kolommen verdeeld over het lichaam. © SN Saleem, SA Seddik, M el-Halwagy

Oude Egyptenaren geloofden namelijk dat je na de dood een moeilijke tocht moest afleggen naar het hiernamaals. Amuletten hadden spirituele krachten die hun geliefden konden beschermen en helpen tijdens die reis. De jongen had bijvoorbeeld ook sandalen aan en een gouden tong in zijn mond zodat hij na de dood zou kunnen praten.

Na dit onderzoek hoeft hij in ieder geval niet meer in een donkere kelder te liggen. Het museum geeft de mummie een permanente plek in de tentoonstelling en noemt hem ‘Golden Boy’.

Bronnen: Frontiers in Medicine, Caïro University via EurekAlert!

Beeld: SN Saleem, SA Seddik, M el-Halwagy