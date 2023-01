Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: veel regen maar weinig grondwater, buitenaards leven spotten, en slecht nieuws voor de oerkip.

Al die regen en nog is de grond te droog, hoe kan dat?

Beeld: iStock/Getty Images

De regen hield lang aan de afgelopen weken. De neerslagmeter stond na zestien dagen op 130 millimeter, terwijl er gemiddeld in heel de maand januari 72 millimeter valt. Velden en achtertuinen stonden daardoor blank, en in sommige huizen waren kelders ondergelopen. En tóch berichtten verschillende nieuwsmedia dat sommige gebieden nog steeds last hadden van een laag grondwaterpeil. Hoe kan dat?

Lees het hier

Mini-laserapparaat kan leven vinden op andere planeten

Beeld: Ricardo Arevalo

Hoe verder een onbemand ruimtescheepje het zonnestelsel in reist, hoe hoger de eisen zijn aan de meetinstrumenten op het schip. Zo moeten ze klein en energiezuinig zijn, maar wel nog steeds betrouwbaar. Zeker als het gaat om de zoektocht naar buitenaards leven. Een team van de University of Maryland (VS), onder leiding van Ricardo Arevalo, hebben nu een mini-state-of-the-art-analyseapparaat ontwikkeld die mee kan op NASA’s volgende ruimtemissies.

Meer over het apparaat

Kippen-DNA vervuilt genen wilde oerkip

Beeld: Lip Kee/CC BY-SA 2.0

We hebben ontzettend veel te danken aan kippen. Zo eet een Nederlander gemiddeld 210 eieren en zeker 20 kilogram kippenvlees per jaar. Maar voor de wilde oerkip, de rode kamhoen, is het succes van de kip minder goed nieuws. Diens genenpakket, of genoom, dreigt namelijk door een veelvoud aan kruisingen ten onder te gaan aan te veel kippen-DNA.

Is dat een probleem?