Het ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit heeft 500.000 euro beschikbaar gesteld voor onderzoek naar biologische voeding. Hoogleraar immunologie Johan Garssen van de Universiteit Utrecht hoopt mee te mogen doen aan deze grootschalige studie.

Wat gaat er onderzocht worden?

Johan Garssen

“Wat we willen onderzoeken, is of biologische voeding gezonder is dan reguliere. Dat is lastig te meten; daarom moet er een duidelijk onderzoeksplan worden opgesteld. Het is nog even afwachten of het volledige bedrag naar dit onderzoek gaat en welke universiteiten erbij betrokken zullen zijn. Maar ik ben wel superblij dat er geld is vrijgemaakt voor dit onderwerp.”

Hoe zou je het effect van biologisch eten meten?

“Ik zeg altijd: door een biologische aardappel onder de microscoop te leggen, kun je nog niet zien of die beter is voor de gezondheid. Dus ik zou een groep mensen lange tijd willen opvolgen en dan uit willen zoeken wat voor gezondheidseffecten biologische voeding op hen heeft. Dat kun je deels doen met vragenlijsten, maar ook door bloed, speeksel of ontlasting te verzamelen en dan te kijken of je resultaten kunt vinden. Het lastige aan dit verhaal is alleen of je die gezondheidseffecten wel zo duidelijk kunt meten. Leefstijlfactoren spelen bijvoorbeeld ook mee.”

Waarom wil je dit bestuderen?

“Gezonde voeding staat hoog op de agenda. Ik denk dat dat ook komt door het coronavirus, dat mensen zich daardoor meer zijn gaan realiseren dat het belangrijk is dat je fit bent. Maar we doen dit onderzoek niet alleen voor de gezondheid van mens en dier. Ook voor de leefbaarheid van de aarde is het van belang. Als we door biologisch voedsel te eten minder pesticiden gebruiken en vaker verschillende soorten gewassen verbouwen, wordt de aarde daar veel beter van.”

