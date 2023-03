Geschiedenis schrijven

Vanaf vandaag vind je in de winkels niet alleen de nieuwste KIJK, maar ook de gloednieuwe KIJK Geschiedenis. Een fantastisch tijdschrift boordevol historische verhalen. Hoofdredacteur André Kesseler vertelt erover.

Wij bladenmakers hebben het leukste beroep ter wereld. Spannende verhalen zoeken, schrijven, illustratief en informatief beeld verzamelen en het geheel mooi en logisch laten vormgeven… Dus toen we op de redactie de vraag kregen of we voortaan naast KIJK – dat al 55 jaar bestaat – ook het blad G-Geschiedenis wilden maken, grepen we die kans met beide handen aan. Geschiedenis is nou eenmaal een heel dankbaar vakgebied, er is heel veel van en er komt elke dag meer bij.

Dus gingen we aan de slag met vragen als: wat willen we behouden? Wat kan misschien anders? En vooral: waar maken we lezers blij mee? Het resultaat van al die bespiegelingen en van maanden werk ligt nu in de winkel; 100 pagina’s boordevol historische verhalen. Van de nogal dramatische ballonvaart van Salomon August Andrée naar de Noordpool tot het echte leven in het Wilde Westen. En van de illustere voorgangers van de Britse koning Charles III, die binnenkort officieel wordt gekroond, tot de bijzondere beelden die de Eerste Wereldoorlog óók opleverde – naast alle misère.

G-Geschiedenis werd KIJK Geschiedenis. Een nieuwe vlag, met daaronder een nieuwe, maar nog steeds een herkenbare en heel interessante lading. We hopen dat we met deze editie een beetje geschiedenis hebben geschreven.

Namens de redactie wens ik u veel leesplezier.

André Kesseler

Hoofdredacteur

