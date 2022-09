KIJK Tipt: Mediacollege Chriet Titulaer

Een van de mooie dingen aan corona is dat we elkaar weer als smerig en onbetrouwbaar zijn gaan zien. We geven niet langer zomaar een hand aan iedere vreemde. En al helemaal niet aan iedere bekende. Perfect moment dus voor de Soapstone 2.0: een klein pompje dat je aan je riem hangt of in je broekzak propt, en waar je met één hand een dosis ontsmettende zeep uit kunt persen. Grote hit op crowdfundwebsite Kickstarter, waar er ruim 175.000 dollar mee werd witgewassen.

Check via www.kickstarter.com