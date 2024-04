Dodelijke ‘vampierbacteriën’ zoeken menselijk bloed

Sommige van ’s werelds dodelijkste bacteriën zoeken en voeden zich met menselijk bloed, een fenomeen dat onderzoekers ‘bacterieel vampirisme’ noemen.

Als een soort dorstige vampiers zoeken sommige bacteriën naar menselijk bloed. Eenmaal in de bloedbaan kunnen ze levensbedreigende infecties veroorzaken. Wetenschappers van de Washington State University beschrijven in vakblad eLife hoe deze bacteriën het bloed ‘ruiken’.

Lees ook:

Vampierbacteriën willen serum

De onderzoekers troffen het gedrag – dat ze ‘bacterieel vampirisme’ noemen – aan bij drie bacteriesoorten: Salmonella enterica, Escherichia coli en Citrobacter koseri. Deze bleken vooral aangetrokken te worden door serum, het vloeibare deel van bloed, dat stoffen bevat die deze microben kunnen gebruiken als voedsel.

Tijdens experimenten hadden de vampierbacteriën al snel door als er serum in de buurt was. Zelfs bij minuscule druppeltjes zwommen ze er binnen een minuut op af.

Bacteriën hebben receptoren op de buitenkant van hun cel. Deze kunnen signalen in hun omgeving detecteren, zoals chemische stoffen die duiden op voedsel of gevaar. In het geval van serum (een voedselbron) lijken ze vooral aan te slaan op het aminozuur serine. De onderzoekers konden zelfs achterhalen welke receptor serine herkent.

Nieuwe medicijnen

En dat is belangrijke informatie. De drie bestudeerde soorten komen vaak voor in de darmen, waar ze narigheden zoals voedselvergiftiging kunnen veroorzaken. Maar als ze de bloedbaan binnendringen, zijn ze nog veel gevaarlijker en kunnen ze leiden tot levensbedreigende en moeilijk te behandelen ziektebeelden, zoals bloedvergiftiging/sepsis.

Mensen met inflammatoire darmziekte (IBD) zijn hier relatief vaak slachtoffer van. Zij hebben namelijk regelmatig darmbloedingen die deze bacteriën kunnen gebruiken om de bloedbaan binnen te dringen.

“Door te leren hoe deze bacteriën bloed detecteren, zouden we in de toekomst nieuwe medicijnen kunnen ontwikkelen die dit mechanisme blokkeren”, zeggen de onderzoekers in een persbericht. “Deze medicijnen zouden het leven en de gezondheid kunnen verbeteren van mensen met IBD die een hoog risico lopen op bloedbaaninfectie.”

Bronnen: eLife, Washington State University