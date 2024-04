Picture Perfect: zeldzaam hoogtepunt

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: de zeldzame bloei van de saffiertoren.

Twintig jaar geleden werden de zaadjes van Puya Alpestris in de grond van Birmingham Botanical Gardens gestopt. Het kan jaren duren voordat de plant in bloei komt; nu laat hij eindelijk zijn bloemenpracht zien.

De plant staat bekend om zijn spectaculaire bloeiwijze: hij groeit vooral in de hoogte en wordt daarbij zo’n drie meter lang. Bovenin produceert hij een grote langwerpige punt van bladeren en oranjegele bloemen.

Door een waslaagje over de bladeren, ogen deze blauwgroen van kleur – vandaar de bijnaam ‘saffiertoren’. In zijn oorspronkelijke leefgebied, de Chileense Andes, is het meestal behoorlijk droog, maar met dat waslaagje kan hij vocht goed vasthouden.

Monocarpische plant

Om zich voort te planten, vertrouwt de saffiertoren in de Andes op kolibries die stuifmeelkorrels verspreiden. Maar door de afwezigheid van deze vogels in de botanische tuinen, bestuiven medewerkers de plant met een kwastje.

En daar zit best wat haast achter: de saffiertoren is een monocarpische plant waarbij de bloemen slechts enkele dagen bloeien. Daarna is het einde verhaal en gaat hij dood.

Medewerker Alberto Trinco is enthousiast dat hij de zeldzame bloei meemaakt. “We helpen de natuur graag een handje. En hopelijk lukt het op deze manier om in de toekomst nog eens zo’n zeldzaam moment mee te maken.”

Puya Alpestris groeit vooral in de hoogte. Beeld: Birmingham Botanical Gardens.

Medewerkers bestuiven de saffiertoren met de hand. Beeld: Birmingham Botanical Gardens.

Bron: Birmingham Botanical Gardens

Openingsbeeld: Kristine T Pham Photography/Getty Images