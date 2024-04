Nu te lezen: 100 jaar oude brieven van verongelukte bergbeklimmer George Mallory

Brieven van de beroemde bergbeklimmer George Mallory zijn voor het eerst beschikbaar gemaakt voor een wereldwijd publiek, 100 jaar na zijn fatale poging om de Mount Everest te beklimmen.

George Mallory (1866-1924) was een bergbeklimmer die meedeed aan de eerste drie Britse expedities naar Mount Everest in 1921, 1922 en 1924. Honderd jaar na zijn dood heeft Magdalene College – waar Mallory heeft gestudeerd – brieven van de bergbeklimmer gedigitaliseerd. En die kan iedereen nu inzien.

Lees ook:

Wie was George Mallory?

Mallory is vooral bekend om zijn deelname aan de Britse expedities naar Mount Everest – toen nog nooit beklommen. Hij is de enige bergbeklimmer die aan alle drie de expeditie heeft meegedaan. Toen een verslaggever aan hem vroeg waarom hij de Mount Everest wilde beklimmen antwoorde hij met: “omdat die er is”.

De eerste expeditie was een verkenningsmissie om te zien of het beklimmen van de berg überhaupt mogelijk was. Bij de tweede expeditie was het wel de bedoeling om de top te bereiken, maar de klimtocht eindigde vroegtijdig, nadat zeven sherpa’s om het leven kwamen door een sneeuwlawine.

Leden van de derde expeditie in 1924. Helemaal links staat Andrew Irvine, naast hem staat George Mallory. Noel Odell, de vierde staande man (van links), is de persoon die Mallory en George voor het laatst levend heeft gezien. Beeld: J.B. Noel/Royal Geographical Society/Getty Images.

Tijdens de derde poging, in 1924, probeerde Mallory samen met Andrew Irvine de 8849 meter hoge top te bereiken. Maar de twee bergbeklimmers keerde niet meer terug naar het basiskamp. Ze werden voor het laatst gezien op 8 juni door een van de andere expeditieleden, op ongeveer 275 meter onder de top. Het is nog altijd onduidelijk of ze de top hebben bereikt.

Sinds de vermissing van Mallory zijn er verschillende zoektochten uitgevoerd om zijn lichaam te vinden en te achterhalen wat er met hem en Irvine is gebeurd. In 1999, 75 jaar later, vond een Brits-Amerikaanse expeditie uiteindelijk Mallory’s lichaam, dat van Irvine is nooit gevonden. Het is nog steeds onduidelijk wat er precies is gebeurd.

Mallory schreef brieven aan zijn vrouw

Het grootste deel van de gedigitaliseerde collectie bestaat uit brieven tussen Mallory en zijn vrouw Ruth, vanaf het moment van hun verloving in 1914 tot aan zijn dood op Mount Everest in 1924. Daartussen zit ook de brief die hij schreef vóór zijn fatale poging om de top van Everest te bereiken en drie brieven die 75 jaar in zijn jaszak hebben gezeten en in 1999 – samen met Mallory’s lichaam – zijn gevonden.

Eerste pagina van de laatste brief van George Mallory aan Ruth Mallory, 27 mei 1924. Credit: The Master and Fellows of Magdalene College, Cambridge.

George Mallory schreef ook over de tweede expeditie, waarbij zeven sherpa’s om het leven kwamen. In zijn brieven gaf hij zichzelf de schuld van dit tragische ongeval. Maar de berichten gingen niet alleen over het bergbeklimmen. Hij schreef ook over zijn diensttijd in de Eerste Wereldoorlog, waaronder zijn ervaringen tijdens de Slag aan de Somme.

In de collectie zitten ook brieven van Ruth aan Mallory, een belangrijke bron van informatie over vrouwengeschiedenis. Ze behandelen namelijk een grote verscheidenheid aan onderwerpen over haar leven als vrouw tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Twee fragmenten uit de brieven

Uit Mallory’s laatste brief aan zijn vrouw Ruth: “Liefste, ik wens je het allerbeste – dat je angst voorbij zal zijn voordat je dit krijgt – met het beste nieuws. En dat het ook het snelst zal zijn. Het is 50 tegen 1, maar we zullen nog een poging wagen en trots op onszelf zijn. Veel liefs. Altijd je liefhebbende, George.”

Uit de enige bewaard gebleven brief die Ruth Mallory tijdens de Everest-periode aan haar man schreef: “Ik blijf vrolijk en gelukkig, maar ik mis je heel erg. Ik denk dat ik je gezelschap nog meer verlang dan vroeger. Ik weet dat ik nogal vaak boos en onaardig ben geweest en dat spijt me heel erg, maar de belangrijkste reden was bijna altijd dat ik ongelukkig was omdat ik zo weinig van je kreeg. Ik weet dat het behoorlijk stom is om de tijd die ik je wel heb te verpesten omwille van de tijd die ik je niet heb.”

Alle brieven zijn gratis te bekijken op de website van Magdalene College.

Bron: Magdalene College via EurekAlert!

Openingsbeeld: The Master and Fellows of Magdalene College, Cambridge