KIJK op de wereld: water-art

Iedere zondag vind je op onze website de mooiste en interessantste satellietfoto’s van de aarde. Deze week: een stukje landschapskunst.

Druk deze plaat op canvas, lijstje eromheen en hij kan zo in een kunstgalerie. Dit stukje landschapskunst is te vinden in Zuid-Californië, praktisch op de grens met Mexico. Het reservoir, waar bijna 10 miljoen kubieke meter water in kan, werd bedacht door Warren H. Brock.

Deze Amerikaanse boer en onderzoeker zocht na een droogte in 2007 naar een oplossing voor een waterprobleem. Als boeren en burgers in die regio water nodig hebben, worden er wat sluizen in Lake Mead (het stuwmeer achter de Hooverdam) opengezet. Dat stroomt er dan in vijf dagen via het 132 kilometer lange All-American Canal naartoe.

Kostbare vocht

Nu kan het gebeuren dat het in de tussentijd gaat regenen. Als daardoor de vraag naar water wegvalt, zit er niets anders op dan het kostbare vocht in de Coloradorivier te lozen en het naar Mexico weg te laten stromen. En dus bedacht Brock deze oplossing, waarbij het overbodig geworden water wordt opgeslagen en er in de regio nooit een tekort ontstaat. Kosten van het project dat in 2010 werd opgeleverd: 172 miljoen dollar. En da’s geen geld voor een kunstwerk.

