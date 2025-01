Mannen zijn de afgelopen eeuw twee keer zoveel gegroeid als vrouwen

Uit onderzoek blijkt dat mannen over de hele wereld de afgelopen eeuw twee keer zo snel in lengte en gewicht zijn toegenomen als vrouwen.

Mannen zijn over het algemeen langer en gespierder dan vrouwen. Dat verschil is de afgelopen eeuw nóg groter geworden, mannen groeiden in die periode namelijk twee keer zo snel. Dat blijkt uit een onderzoek dat is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Biology Letters.

Verbeterde levensomstandigheden

De onderzoekers kwamen tot deze conclusie toen ze data van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en officiële databases uit het Verenigd Koninkrijk analyseerden. In het VK is de gemiddelde lengte van vrouwen tussen 1905 en 1958 met 1,9 procent toegenomen, van 159 cm naar 162 cm. De gemiddelde lengte van mannen nam daarentegen met 4 procent toe, van 170 cm naar 177 cm.

“Om dit in perspectief te plaatsen: ongeveer één op de vier vrouwen geboren in 1905 was langer dan de gemiddelde man geboren in 1905, maar dit daalde tot ongeveer één op de acht vrouwen voor degenen die geboren waren in 1958”, vertelt Lewis Halsey, een van de onderzoekers, aan The Guardian.

Dat mensen nog steeds langer worden, komt onder meer door de toegenomen welvaart. De onderzoekers vergeleken cijfers over lengte en gewicht met veranderingen in levensomstandigheden. Die laatste werden gemeten met de Human Development Index (HDI), een score gebaseerd op levensverwachting, onderwijs en inkomensniveau.

De onderzoekers vergeleken gegevens uit tientallen landen en zagen dat als de HDI met 0,2 punten toeneemt, vrouwen gemiddeld 1,7 cm langer en 2,7 kg zwaarder worden, terwijl mannen 4 cm langer en 6,5 kg zwaarder worden. Dit suggereert dat als de levensomstandigheden verbeteren, zowel lengte als gewicht toenemen, maar ruim twee keer meer in mannen dan vrouwen.

Seksuele selectie

De wetenschappers speculeren dat de seksuele voorkeur van vrouwen een trend naar langere, gespierdere mannen kan hebben aangewakkerd – hoewel in een tijdperk waar veel mensen overgewicht hebben zwaar niet noodzakelijkerwijs gespierd betekent. Statuur en lichaamsbouw zijn namelijk belangrijke indicatoren voor gezondheid en vitaliteit. Lange mannen hebben blijkbaar geen grote (gezondheids)problemen gehad waardoor ze meer van hun lengtepotentieel hebben bereikt.

“Deze resultaten laten zien hoe seksuele selectie het mannelijk en vrouwelijk lichaam heeft vormgegeven en hoe verbeterde omgevingen, in termen van voedsel en een lagere ziektelast, ons hebben bevrijd van onze ketenen”, aldus Halsey tegen The Guardian.

Bronnen: Biology Letters, The Guardian

Beeld: Westend61/Getty Images