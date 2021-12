Migraine: hoe ver is de wetenschap?

Hoofdpijnziektes als clusterhoofdpijn en migraine komen behoorlijk vaak voor. Toch weten we er weinig van. Hoe komt dat? En wat heeft de wetenschap dan wel ontdekt?

Iedereen heeft weleens hoofdpijn. Je neemt een paracetamol en hup, je kunt weer door. Maar voor migrainepatiënten is hoofdpijn een heel ander verhaal. Een aanval duurt onbehandeld minimaal vier uur, maar meestal meerdere dagen – en de pijn is vaak niet te harden. “Patiënten zijn overgevoelig voor licht, geluid of geur, misselijk en amper tot iets in staat”, zegt hoogleraar neurovasculaire farmacologie en migraine- expert Antoinette Maassen van den Brink van het Erasmus MC. “Het liefst kruipen ze in een donkere kamer in bed totdat het over is.”

Migraine is een van de aandoeningen die mensen het meest beperken. Dat bepaalden onderzoekers uit 133 landen in 2016 in de Global Burden of Disease Study. In deze grootschalige internationale studie kijken wetenschappers naar het aantal jaren dat mensen met een handicap leven. Migraine kwam op plek twee in die lijst, na lage rugpijn. Als de onderzoekers alleen mensen tussen de 15 en 49 jaar bekeken, kwam migraine zelfs op een. 1 op de 7 mensen leeft met de aandoening: meer dan een miljard mensen wereldwijd dus. Drie keer zoveel vrouwen als mannen lijden aan deze chronische ziekte. Toch hoor je vrij weinig over migraine en wordt er relatief weinig onderzoek naar gedaan. Wat weten we wel en niet?

