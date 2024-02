Neem een kijkje in de bibliotheek van Darwin

Dat de grondlegger van de evolutietheorie, Charles Darwin, tijdens zijn leven de nodige boeken en artikelen heeft versleten, blijkt wel uit zijn privécollectie. Onderzoekers hebben deze nu online gezet.

Een driehonderd pagina’s tellende catalogus met daarin de persoonlijke bibliotheek van de bekendste bioloog allertijden, Charles Darwin, kun je vanaf deze week vinden op darwin-online.org.uk. De catalogus omvat in totaal 240.000 tekstpagina’s; afkomstig uit 7400 titels, waaronder boeken, pamfletten en wetenschappelijke tijdschriften.

15 procent

Na de dood van de bioloog in 1882 werden veel stukken die Darwin bezat uit het oog verloren. Onderzoekers van de National University of Singapore wisten de bibliotheek weer op te bouwen. Dit aan de hand van notitieboekjes van Darwin, de dagboeken van zijn vrouw Emma, een catalogus met boeken die in 1908 werd geschonken aan de Cambridge Botany School, en de brieven van de bioloog aan familie en collega-wetenschappers.

Maar liefst 18 jaar trokken de onderzoekers uit om de werken bij elkaar te sprokkelen. Voordat ze begonnen, was slechts 15 procent van de totale omvang van de verzameling bekend.

De vinken van Darwin

Onder de boeken bevinden zich uiteraard pagina’s uit het originele manuscript van Darwins beroemde boek On the Origin of Species. Het werk stamt uit 1859, en de bioloog beschrijft er de evolutietheorie in. In totaal hebben de onderzoekers 59 originele pagina’s van het boek weten te verzamelen.

De evolutietheorie formuleerde Darwin overigens aan de hand van observaties van verscheidene soorten vinken op de Galapagoseilanden. De snavel van iedere soort is aangepast aan de verschillende voedselbronnen die aanwezig zijn op de verschillende eilanden. Naturalis Biodiversity Center bezit enkele van deze vinken.

Brede interesse

Uit de immense bibliotheek van de grondlegger van de evolutietheorie blijkt dat hij niet alleen geïnteresseerd was in zijn eigen vak. Zo vind je er teksten over het bedrijven van landbouw, over geologie, filosofie, psychologie, religie, historie, reizen en taal. De helft van de werken zijn in het Engels, maar Darwin schuwde ook Duitse, Franse en Italiaanse teksten niet.

De vroegste stukken uit de persoonlijke bibliotheek dateren uit de dagen dat Darwin, rond 1821, op school zat in de Britse stad Shrewsbury. Nog niet wetende dat vele scholieren jaren later over zijn eigen werk zouden lezen.

