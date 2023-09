Veel landen hebben te weinig baby’s: vijf hilarische babymaak-campagnes

Een aantal landen kampt al jaren met te weinig baby’s, met als gevolg een forse vergrijzing. Hoe krijg je mensen aan de kinderen? Volgens sommige landen is het antwoord reclame maken. Vijf hilarische voorbeelden.

In Europa krijgen vrouwen gemiddeld 1,55 kinderen, dat is flink minder dan de 2,1 die nodig zijn voor een stabiele populatie (zonder migratie). In veel Oost-Europese landen is er daarnaast ook nog veel emigratie, waardoor de bevolking krimpt en vergrijst.

Hongarije is zo’n land dat last heeft van die combinatie. Daarom hebben president Katalin Novák en premier Viktor Orbán demografisch herstel hoog op de agenda staan. Ze spraken vorige week (14 september) over het Hongaarse gezinsbeleid tijdens de vijfde Demografische Top in Boedapest, een ontmoetingsplaats voor populistische politici die een antwoord zoeken op de dalende geboortecijfers in Europa.

Het Hongaarse beleid bestaat vooral uit financiële steun voor ouders. Stellen die beloven drie of meer kinderen te krijgen, kunnen volgens de NRC tienduizenden euro’s aan toeslagen krijgen en voordelige leningen afsluiten. Moeders met vier of meer kinderen worden zelfs levenslang vrijgesteld van inkomstenbelasting. En dat kost veel geld; zo’n 6 procent van het bruto binnenlands product. Daarmee is Hongarije het land dat het meeste geld besteedt aan demografisch herstel.

Hoewel het gemiddelde aantal kinderen per vrouw is toegenomen – 1,23 in 2011 naar 1,58 in 2023 – is het nog maar de vraag of het beleid effectief genoeg is. Door emigratie en een afname van het aantal vruchtbare vrouwen in Hongarije (vergrijzing) is het absolute aantal baby’s nauwelijks gestegen.

Hongarije is bij lange na niet het enige land dat kampt met te weinig baby’s. Volgens sommige landen is reclame maken de oplossing. Vijf hilarische voorbeelden.

1) Mentos

Singapore laste in 2012 een ‘Nationale Nacht’ in voor de inwoners om van bil te gaan en hun “patriottisme te laten exploderen”. Voor zo’n climax is blijkbaar een frisse adem nodig, want de overheid lanceerde de campagne met mintsnoepjesmaker Mentos.

2) Win een auto

Vladimir Poetin riep een ‘Dag van de Verwekking’ in het leven om Russen aan de baby’s te krijgen. Op 12 september heeft iedereen vrij en dus tijd voor seks. In de stad Oeljanovsk konden stellen prijzen winnen als ze een baby kregen, zoals een auto of een koelkast.

3) Lichten uit

Zuid-Korea heeft met een kindertal van 1,1 nu al te maken met een ongelofelijke krimp. Om stelletjes te helpen stoppen met overwerken en thuis eens te ontspannen – lees: seksen – gaan op elke derde woensdagavond van de maand de kantoorlichten uit.

4) Robotbaby

Hoewel Japan een plan heeft om de krimpende bevolking overeind te houden, hoopt de overheid dat er ook wat meer Japanse baby’s ter wereld komen. Wetenschappers willen de eierstokken aan het rammelen krijgen door jonge vrouwen kennis te laten maken met Yotaro, een schattige robotbaby die gorgelt, huilt en lacht als een echte zuigeling.

5) Vakantieseks

Boek een romantische vakantie, stelde een Deens reisbureau met goedkeuring van de overheid voor, want op vakantie hebben stellen veruit de meeste seks. Later konden ouderen met een kleinkinderwens vakanties boeken voor hun eigen kroost om zo het kindertal op te krikken.

Meer informatie:

Tekst: Ronald Veldhuizen en Tim Tomassen

Beeld: iStock/Getty Images