Veertig jaar geleden las hoofdredacteur André Kesseler een boek dat in de achttiende eeuw in veel landen werd verboden. Het boek en thema zijn nu nog steeds controversieel.

Het boekje staat in mijn boekenkast. Groen, bomen, een heg, grote bladeren op de voorgrond en in witte letters de titel: Het lijden van de jonge Werther. Nadat ik het verhaal van Rik Peters over de ‘besmettelijkheid’ van zelfmoord had gelezen, heb ik het weer uit de kast gepakt. Meteen was de mix van spanning en opwinding terug van toen ik het, misschien wel veertig jaar geleden, voor het eerst in handen had. Want ik wist natuurlijk van de reputatie en het gevreesde Werther-effect. Meteen al na publicatie in 1774 zorgde het in eerste instantie anoniem uitgebrachte boek voor ophef.

Leipzig stelde in 1775 een verspreidingsverbod in wegens het aanzetten tot zelfmoord. Meerdere Duitse steden volgden en ook in andere Europese landen werden maatregelen genomen. Ik vroeg me gespannen af of de kwellingen van de jonge Werther me ook zo zouden raken dat ik… Dat viel gelukkig mee. Om met Herman Finkers te spreken: zelfmoord is wel het laatste wat ik zou doen.

Later, toen ik stageliep bij een regionale krant, bestond dat idee van de aanstekelijke zelfdoding nog steeds en schreven we alleen in heel bedekte termen over suïcide. Maar is die relatie tussen media en zelfmoord er wel? En zorgden beroemde doden uit het verleden – Cobain, Cornell, Avicii – en de berichtgeving daarover inderdaad voor zelfmoordgolven of moet er toch het een en ander worden genuanceerd? Lees er alles over in het uitstekende verhaal van Rik.

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfmoord helpt en kan anoniem via de chat op www.113.nl of telefonisch op 113 of 0800-0113 (gratis).