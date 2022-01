In Nederland besluiten ieder jaar zo’n 75.000 stellen te trouwen of een geregistreerd partnerschap te sluiten. Veel van die relaties stranden. Is er een recept voor een goed leven samen?

Binnenkort is het weer Valentijnsdag, hét moment om je geliefde een bloemetje of kaartje te sturen. Op een deel van de kaarten zal ongetwijfeld een romantische vraag staan: “Wil je met me trouwen?” of “Zullen we gaan samenwonen?” De mensen die willen trouwen of samenwonen, dromen meestal van een levenslang verbond. En sommige mensen lukt dat ook; deze stellen stevenen zonder noemenswaardige conflicten af op een gouden bruiloft.

Langdurig relatiegeluk is alleen niet iedereen gegeven. De laatste jaren strandt ongeveer 40 procent van de huwelijken, en een flink aantal van de geregistreerde partnerschappen loopt stuk. Geen wonder dat mensen blijven zoeken naar het antwoord op de vraag wat er cruciaal is voor een lang en gelukkig leven samen, en welke factoren er bepalen of een relatie standhoudt of roemloos ten onder gaat.

Relatiewetenschappers denken dat drie factoren een rol spelen. In de eerste plaats hoe je in de relatie met elkaar omgaat. In de tweede plaats je eigen persoonlijkheid en die van je partner. En tot slot zijn er allerlei culturele en maatschappelijke ontwikkelingen die op de achtergrond een rol spelen.

Dit is het begin van het artikel ‘En ze leefden nog lang en gelukkig?’ te vinden in KIJK 2/2022. Deze editie ligt in de winkel vanaf 20 januari tot en met 16 februari.

