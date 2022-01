Revolutiespecial: over eenlingen en dwarsdenkers

Een van de zekerheden in het leven is dat alles verandert. Oude ideeën maken plaats voor nieuwe en soms andersom. Dat gaat nou eenmaal niet altijd even vreedzaam. De herziene KIJK Revolutiespecial gaat over die veranderingen; van de recente ‘couppoging’ in de VS tot onze eigen Watergeuzen en van Rosa Parks tot Che Guevara.

Er zijn mensen die de Verenigde Staten zo’n beetje als de belichaming van de democratie zien. Dat maakte de schok des te groter toen een groep van duizenden demonstranten op 6 januari 2021 in Washington richting het Capitool trok; veelal gewapend, zwaaiend met nationalistische vlaggen en die van QAnon, het ‘verbond voor complotgelovigen’.

Een deel van de door Donald Trump opgehitste meute was serieus van plan om mensen als Nancy Pelosi (de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden) en zelfs vicepresident Mike Pence om te brengen. Wat hen betrof moest de bestorming van het Capitool de tweede Amerikaanse Revolutie inluiden. En dit keer geen revolutie om onder het juk van de Britten uit te komen, maar om te verhinderen dat Joe Biden de verkiezingen kon ‘stelen’. Het bleef steken bij een opstand. Het verschil? Revoluties slagen, opstanden mislukken.

Revolutie op komst

Bij KIJK zagen we in die aanval op de democratie, en in het gerommel in onze eigen samenleving, een goede aanleiding om met een herziene versie van onze Revolutiespecial nog eens stil te staan bij het fenomeen revoluties. We besteden in deze special onder andere aandacht aan de echte Amerikaanse Revolutie (die tussen 1775 en 1783), en aan die in Iran, maar ook aan de vijf revoluties die het huidige Rusland tot het land maakten dat het nu is.

Daarnaast nemen we verschillende beroemde revolutionairen onder de loep, onder wie uiteraard Che Guevara, maar ook de Afro-Amerikaanse Rosa Parks, de Indonesische leider Sukarno, en de Duitse verzetsheldin Sophie Scholl. Namen die je misschien niet meteen iets zeggen, maar ze zijn van mensen die ieder een grote rol hebben gespeeld in de geschiedenis van hun land. We kijken naar het ‘volkswapen’ dat bij vrijwel elke opstand opduikt, de AK-47, en naar de revolutie in ons mediagebruik.

Verandering, en dus af en toe een revolutie, hoort nu eenmaal bij het leven. De Britse arts, onderzoeker en auteur Havelock Ellis omschreef dat ooit als: “Alle beschaving wordt van tijd tot tijd een dunne korst over een vulkaan van revolutie.”

En dat brengt ons bij een ander citaat, eentje van Robert Kennedy (‘de broer van…’). Hij zei: “Er is een revolutie op komst. Als we wijs genoeg zijn, wordt het een vreedzame revolutie. Vol mededogen als we dat belangrijk vinden. Succesvol als we geluk hebben. Maar er is een revolutie op komst, of we dat willen of niet. We kunnen de aard ervan beïnvloeden, maar zijn onvermijdelijkheid niet.”

