Jozef Stalin: van schoenmakerszoon tot tiran

Precies een eeuw geleden werd Jozef Stalin benoemd tot secretaris-generaal van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie. Hoe kwam een leergierige jongen uit het verre Georgië op deze sleutelpositie terecht? En waarom veranderde hij vervolgens in een meedogenloze dictator?

Mussolini, Hitler, Mao en Stalin. De twintigste eeuw is de eeuw van de meest meedogenloze dictaturen die de geschiedenis heeft gekend. Het hangt er een beetje vanaf hoe je telt, maar historici schatten dat Jozef Stalins regime verantwoordelijk is voor de dood van minimaal 20 miljoen mensen. Dat zijn veel meer doden dan in Duitsland onder Adolf Hitler vielen. Bovendien lieten latere communistische dictators zoals Mao Zedong (China) en Pol Pot (Cambodja) zich maar wat graag door Stalin inspireren. En ondanks de doden, de honger en de ellende die zijn bewind veroorzaakte, wordt hij door miljoenen Russen nog altijd gezien als de man die hun land sterk en machtig maakte.

Een belangrijk opstapje naar de absolute macht was de benoeming van Stalin tot secretaris-generaal van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie. Dat gebeurde op 22 april 1922, honderd jaar geleden. Welke weg legde ‘de man van staal’ af om op deze positie te komen?

Meer informatie:

Tekst: Maarten Muns

Beeld: Alexey Borodin/Getty Images