Stephanie Kwolek: de chemicus die levens redde

Vandaag zou de Pools-Amerikaanse wetenschapper Stephanie Kwolek (1923-2014) honderd jaar zijn geworden. Kwolek is de uitvinder van een hittebestendige, synthetische para-aramidevezel – beter bekend als Kevlar.

Dokter worden: dat was de droom van de Pools-Amerikaanse Stephanie Kwolek. Maar een geneeskundestudie was niet goedkoop. Om de opleiding te kunnen bekostigen, solliciteerde ze daarom als onderzoeker bij het Amerikaanse chemiebedrijf DuPont. Daar vertelde de directeur haar dat ze over twee weken te horen kreeg of ze werd aangenomen. Kwolek had echter nog een ander aanbod. Ze vroeg de man daarom of hij eerder een beslissing kon nemen. Die assertiviteit kon de directeur wel waarderen; Kwolek kreeg ter plekke de baan.

Levensredder

Bij DuPont kwam ze erachter dat ze naast een grote passie voor geneeskunde ook een passie voor scheikunde had. Toen het bedrijf haar in 1964 de opdracht gaf om lange polymeerketens te maken bij een lagere temperatuur van 200 graden Celsius in plaats van bij de gebruikelijke 400 graden, ging Kwolek direct aan de slag. Ze kwam met een stroperige vloeistof die ze tot zeer dunne vezels wilde laten spinnen. Maar de laborant die het apparaat bediende, weigerde dat te doen, bang dat het spul zijn dure machine zou verstoppen. Kwolek hield wederom voet bij stuk.

Opnieuw werd haar assertiviteit beloond. Het resulterende materiaal was namelijk niet alleen ongelooflijk sterk, maar ook hittebestendig; ideaal voor een legio aan toepassingen. En inderdaad, Kevlar wordt nog altijd veel gebruikt: in kogelwerende vesten, helmen, veiligheidsschoenen, auto-onderdelen, kabels, boten en ga zo maar door.

Van die studie geneeskunde is het overigens nooit meer gekomen. Kwolek had het zo naar haar zin bij DuPont dat ze er tot aan haar pensioen bleef werken. Maar hoewel ze geen arts is geworden, heeft ze met haar vinding wel degelijk levens gered.

Stephanie Kwolek © The News Journal/Jennifer Corbet

