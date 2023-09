Terminaalzieke man krijgt varkenshart

Een patiënt in Baltimore ontving onlangs een nieuw hart – een varkenshart. Artsen voerden een dergelijke operatie slechts een keer eerder uit.

De schaarste aan donororganen blijft tot op de dag van vandaag een probleem. Om die reden zijn wetenschappers op zoek naar alternatieven, en die vinden ze onder andere bij dieren. Bijvoorbeeld bij varkens. Deze beesten delen meerdere eiwitten met ons en ook de grootte van de organen komt overeen.

Artsen van de University of Maryland Medical Center hebben onlangs laten weten dat ze er op 20 september in zijn geslaagd om een genetisch gemodificeerd varkenshart te transplanteren in een terminaalzieke hartpatiënt. De 58-jarige man, Lawrence Faucette, “ademt inmiddels zelfstandig, en zijn hart functioneert goed zonder enige hulp van ondersteunende apparaten”.

Om de tuin leiden

Faucette, een veteraan van de Amerikaanse Marine en vader van twee kinderen, lijdt aan een terminale hartziekte waarbij de circulatie van bloed is verstoord. Vanwege gecompliceerde medische condities komt de patiënt niet in aanmerking voor een reguliere harttransplantatie. Voor een zogenoemde xenotransplantatie wel.

Onderzoekers pasten tien genen van het donorvarken aan voordat ze het hart ‘oogsten’. Zo schakelden ze drie genen uit die een heftige reactie van het menselijke immuunsysteem zouden kunnen veroorzaken. Door te tweaken aan een ander gen, hielden de onderzoekers de groei van het varkenshart onder controle. En tot slot, voegden ze zes menselijke genen toe om het immuunsysteem van Faucette om de tuin te leiden. De kans op afstoting van het orgaan werd hierdoor verminderd.

De hartpatiënt wordt ook behandeld met een experimenteel medicijn om het immuunsysteem verder te onderdrukken en afstoting te voorkomen. Op het moment maakt de man het goed, en communiceert al met zijn dierbaren.

Hoop

Amerikaanse chirurgen slaagden er begin vorig jaar al eens in om een varkenshart te transplanteren naar een terminaalzieke hartpatiënt. Het orgaan overleefde de transplantatie, en het immuunsysteem van de man viel het niet aan. Helaas was de innovatieve operatie niet genoeg om de 57-jarige David Bennett te redden: hij overleed twee maanden later aan vermoedelijk een varkensvirus dat in het orgaan aanwezig was.

De artsen houden Faucette dan ook nauwlettend in de gaten op tekenen van een varkensvirus. Ook hebben onderzoekers het donorvarken grondig onderzocht op een eventueel aanwezige ziekteverwekker. De hartpatiënt is in ieder geval optimistisch: “Ik heb nu tenminste hoop en een kans.”

