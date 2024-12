Waarom vieren we in Nederland Tweede Kerstdag?

In de Verenigde Staten is de kerstman vandaag alweer naar huis, terwijl veel Europeanen vanavond bij hun tweede kerstdiner aanschuiven. Hoe zit dat?

Hoewel niemand zal klagen om de extra vrije dag, is het enigszins merkwaardig dat we een Tweede Kerstdag hebben. Met kerst vieren we de geboorte van Jezus Christus en de beste man heeft toch echt maar één geboortedag. Waarom gaan bij ons de kerstfestiviteiten op 26 december toch vrolijk door?

Twaalfde kerstdag

Wanneer Jezus precies is geboren, is onbekend, maar waarschijnlijk niet op 25 december. Sommige onderzoeken wijzen zelfs uit dat hij in de zomer werd verwekt. Dat we kerst in december vieren, hebben we te danken aan de Germanen. Zij vierden in de winter 12 dagen lang feest: het Joelfeest. Dat begon op 21 december, de kortste dag van het jaar. Daarna werden de dagen weer langer – genoeg reden voor een feestje.

In de eerste eeuwen van onze jaartelling werd het christendom in Europa steeds populairder. En van de katholieke kerk moesten veel heidense feestdagen plaatsmaken voor christelijke. In plaats van het Joelfeest kwam er een 12-daagse kersttijd, die begon op 25 december en eindigde met Driekoningen op 6 januari. Op elke dag werd iets anders gevierd of herdacht, op 26 december was dat bijvoorbeeld de martelaar Sint Stefanus.

Waarom is besloten om de geboorte van Jezus te vieren op 25 december is niet helemaal duidelijk. Mogelijk vierden de Romeinen al feest op die dag, het was namelijk de verjaardag van zonnegod Sol Invictus. Het kan zijn dat de kerk daarom die dag heeft uitgekozen.

Van twaalf naar vier kerstdagen

Maar waar zijn die twaalf kerstdagen dan gebleven? Vanaf 813 kreeg kerst een officiëlere status en het werd het een van de belangrijkste feestdagen binnen het christendom. Daarbij werd de kerstperiode ingekort naar vier dagen. Die 12-daagse feestperiode had toch nog te veel een heidense nasmaak.

Wanneer de vierde kerstdag is verdwenen, is onduidelijk, maar vermoedelijk al snel. De derde kerstdag sneuvelde in Nederland toen de overheid de feestdag in 1773 afschafte. Het was voor de economie beter om na twee vrije dagen weer aan het werk te gaan. Tweede Kerstdag bleef overeind.

Waarom vieren de VS geen Tweede Kerstdag?

26 december is vooral in Europa een feestdag, Amerikanen moeten bijvoorbeeld na de 25ste weer op kantoor verschijnen. Dat komt waarschijnlijk doordat de Germanen (met hun Joelfeest) en de katholieken (die een 12-daagse kerstperiode instelden) vooral in Europa woonden.

In Engeland viert men ook een Tweede Kerstdag, maar noemt die dag Boxing Day. De bedienden van rijken moesten vaak gewoon werken op Eerste Kerstdag. Als bedankje waren ze de dag erna wel vrij en kregen ze dan ook een box met cadeautjes.

Beeld: Theo Crazzolara/Pixabay