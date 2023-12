Kerst is voor de meeste mensen een periode van lekker eten, borrelen, kaarsjes en gezelligheid, maar ook van veel stilzitten. Niet zo gek dus dat we in deze periode liever niet op de weegschaal staan. Hoe ongezond is kerst?

Onderzoek onder bijna drieduizend Amerikanen, Duitsers en Japanners laat zien dat Amerikanen gemiddeld een halve kilo aankomen tijdens de kerstperiode en Duitsers zelfs 0,8 kilo. Als gevolg van alle bourgondische gezelligheid piekt het gewicht van Amerikanen ook een beetje na Thanksgiving en dat van Duitsers na Pasen, terwijl Japanners vooral aankomen rond hun feestelijke vakantieperiode de ‘Golden Week’ (begin mei).

Hart- en vaatziektes

Ons gewicht is niet het enige dat is onderzocht. Andere studies laten zien dat onze bloeddruk en cholesterolgehalte in de maanden december en januari aanzienlijk hoger liggen dan in de zomer. Niet zo gek dus dat in de feestmaand de kans op hart- en vaatziektes of zelfs een hartinfarct iets groter is. Toch kunnen we al dat overvloedig eten en drinken hier niet alleen de schuld van geven. Deskundigen denken dat stress eveneens een rol speelt, zoals de spanningen rondom de cadeautjes, het perfecte kerstdiner en de komst van de schoonfamilie. Maar het zou ook gewoon deels kunnen komen door de winter. Met kerst is het vaak kouder, hebben we een verlaagde weerstand en bewegen we minder. Interessant is dat in Australië, waar kerst in de zomer valt, geen extra hartinfarcten lijken voor te komen.

Het goede nieuws is dat we een groot deel van dat extra vetlaagje in de eerste maanden van het nieuwe jaar weer kwijtraken. En blijf je lekker sporten, dan is het negatieve effect van de feestdagen op je bloeddruk en cholesterol ook beperkt.

Tekst: Judith Neimeijer

Beeld: Sheview/123RF