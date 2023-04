Wil je werken op een afgelegen eiland?

De Royal Society for the Protection of Birds zoekt een nieuwe collega die verschillende vogelsoorten in de gaten moet houden én een muizenplaag moet bestrijden op het eiland Gough.

Kijkmagazine.nl dient dan wel niet als vacaturesite, maar deze openstaande positie wilden we je niet onthouden. Het betreft namelijk een baan op het niet-permanent bewoonde en enorm afgelegen Gough. Dit eiland in de Atlantische Oceaan bevindt zich op 2400 kilometer afstand van het Afrikaanse vaste land, en heeft geen vliegveld. Enkel met een zevendaagse boottrip kun je Gough bereiken.

Muizenplaag

Zo’n acht miljoen vogels doen het 6500 hectare grote eiland jaarlijks aan, zoals de bedreigde Atlantische geelneusalbatros, Schlegels stormvogel en Macgillivrays prion. De Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) houdt deze dieren in de gaten, en er zijn dan ook zeven werknemers gepositioneerd op Gough. Een aantal daarvan zal het eiland in september verlaten, vandaar de vacature.

De nieuwe werknemer brengt 13 maanden door op Gough, en moet twee maanden voorbereidingstijd uittrekken. De hoofdtaak zal het observeren en volgen van (bedreigde) vogelsoorten zijn. Een relevante, wetenschappelijke opleiding, of ervaring in het vakgebied is dan ook vereist. Verder moet de ideale kandidaat zich moeiteloos kunnen aanpassen aan het afgelegen, geïsoleerde leven. Het RSPB-team is – naar eigen zeggen – weliswaar hecht, maar familie en vrienden kunnen alleen via het internet worden bereikt.

Deze twee onderzoekers van de Royal Society for the Protection of Birds, Rebekah Goodwill en Lucy Dorman, zullen Gough in september verlaten. © Antje Steinfurth

Naast het spotten van vogels, krijgt het nieuwe teamlid een andere beestachtige taak: het uitroeien van muizen. De dieren, die op het eiland anderhalf keer zo groot worden als de muizen die we op het vaste land aantreffen, eten namelijk de eieren en kuikens van de vogels op. De RSPB denkt dat de muizen in de negentiende eeuw door zeelieden op Gough zijn geïntroduceerd. De organisatie heeft de knaagdieren weten terug te dringen, maar nog niet genoeg.

Gratis, bevroren voedsel

Het salaris dat je voor dit werk krijgt, bedraagt maximaal 27.614 pond per jaar, omgerekend ruim 31.000 euro. Hiervan hoef je je huur of eten niet te betalen. Het voedsel wordt eens in het jaar aangeleverd door de Royal Society – in bevroren pakketten. De zaden van vers fruit en groenten zouden zich namelijk kunnen verspreiden over het eiland en inheemse plantensoorten verdringen.

Dus. Heb je een achtergrond in de wetenschap, een grote passie voor vogels, geen angst voor muizen? En kun je een jaar zónder vrienden, familie én vers voedsel? Go for it!

Bronnen: RSPB, BBC News

Beeld (header): Chantal Steyn Photography/Getty Images