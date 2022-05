‘Alertheid-enzym’ speelt mogelijk rol bij wiegendood

Mogelijk overlijden deze kindjes doordat ze een stof in hun brein missen dat alarm zou slaan als ze tijdens hun slaap niet goed meer ademen.

Bij wiegendood overlijdt een ogenschijnlijk gezonde baby onverwacht in zijn slaap. Als ook na volledig onderzoek geen ziekte of lichamelijke afwijking gevonden wordt, spreek men van SIDS, ofwel sudden infant death syndrome. Een team Australische onderzoekers schept wat verheldering in het tragische, tot dusver onverklaarbare fenomeen. Ze stellen dat een enzym betrokken bij alertheid en bewustzijn, mogelijk een belangrijke rol speelt.

Lees ook:

Defect

Hoewel onderzoek verschillende omstandigheden in beeld gebracht heeft waaronder wiegendood vaker lijkt voor te komen, is er over de werkelijke oorzaken van SIDS veel onduidelijk. Eén van de theorieën is dat kinderen die een wiegendood sterven een niet opgemerkt defect in het brein hebben die ontwaken en ademhaling beïnvloedt. Het defect zou ervoor zorgen dat als een kind tijdens het slapen stopt met ademen, het niet wakker schrikt. Omdat de schrik, die de ademhaling weer op gang brengen, uitblijft, komt de baby te overlijden.

De onderzoekers achter de nieuwe studie, verbonden aan het Children’s Hospital Westmead in de Australische hoofdstad Sydney, zeggen deze theorie te hebben bevestigd. Ze publiceerden het onderzoek onlangs in vakblad eBioMedicine, onderdeel van The Lancet.

Alertheid

Het team analyseerde gedroogde bloedsamples van baby’s die aan SIDS overleden. Die vergeleken ze vervolgens met het bloed van gezonde, levende kinderen en kinderen met een andere, geïdentificeerde doodsoorzaak. De onderzoekers ontdekten dat het activiteit van het enzym butyrylcholinesterase (BChE) aanzienlijk lager was in de ‘SIDS-baby’s’ dan in het bloed van de twee controlegroepen.

Butyrylcholinesterase speelt een belangrijke rol in de reacties in het brein die verantwoordelijk zijn bij arousal; de activatietoestand van het centrale en autonome zenuwstelsel, ofwel een maat voor mentale alertheid. De arousaltoestand is laag als je bijvoorbeeld heel slaperig bent, en hoog bij stress, inspanning of opwinding.

Dat verklaart volgens de onderzoekers waarom SIDS voornamelijk tijdens slaap plaatsvindt. Wat de verlaagde activiteit precies veroorzaakt, is nog onduidelijk.

Schuldvraag

Cognitief neuropsycholoog aan de Tilburg University Marion van den Heuvel, niet betrokken bij de studie, spreekt van een “goed en zorgvuldig opgezet onderzoek met betrouwbare resultaten.” Van den Heuvel: “SIDS is een verschrikkelijk tragisch fenomeen. Ouders van deze overleden kindjes dragen vaak een enorme last met zich mee: waarom is mijn kindje overleden? En een nog ergere schuldvraag: Hadden we dit kunnen voorkomen?”

“[SIDS] ligt niet aan te veel speeltjes of verkeerde dekentjes in bed, of aan onoplettende ouders” Cognitief neuropsycholoog aan de Tilburg University Marion van den Heuvel

“Op beide vragen geeft dit artikel antwoord. Mogelijk overlijden deze kindjes (of een deel daarvan) doordat een stofje (BChE, red.) in hun hersenen mist dat normaal gesproken alarm slaat als ze tijdens hun slaap niet goed meer ademen”, vervolgt Van den Heuvel. “Het is biologisch en heeft niets te maken met het gedrag van de ouders. Het ligt niet aan te veel speeltjes of verkeerde dekentjes in het bed – hoewel dit soms een oorzaak kan zijn – of aan onoplettende ouders.”

Volgens Van den Heuvel zouden artsen met de kennis van dit artikel in de toekomst kindjes kunnen screenen worden op een gebrek aan BChE in hun bloed. “Deze kindjes zouden dan bijvoorbeeld extra goed in de gaten gehouden kunnen worden. Of er wordt mogelijk nog een medische oplossing gevonden om dit te kort aan te vullen, bijvoorbeeld met medicatie”, zo besluit de cognitief neuropsycholoog.

Bronnen: eBioMedicine, Biospace