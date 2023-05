De vermissingen van David Livingstone en nog drie ontdekkingsreizigers

Het is vandaag precies 150 jaar geleden dat ontdekkingsreiziger David Livingstone overleed. Tijdens een van zijn missies raakte hij tijdelijk vermist.

David Livingstone was een Schotse ontdekkingsreiziger die werd geboren op 19 maart 1813 en overleed op 1 mei 1873. Hij staat bekend om zijn ontdekkings- en verkenningsreizen in Afrika, waarbij hij vele onbekende gebieden in kaart bracht. Hij was ook een fervent tegenstander van de slavenhandel in Afrika en werkte hard om die te bestrijden.

Portret van David Livingstone. Beeld: Thomas Annan

Livingstone maakte verschillende reizen naar Afrika en verkende vele gebieden, waaronder de Zambezi-rivier en de Victoriawatervallen. Tijdens zijn reizen was hij ook bezig met het bestuderen van de geografie, de flora en fauna en de cultuur van de inheemse bevolking. Hij schreef verschillende boeken over zijn reizen en zijn werk was van onschatbare waarde voor de cartografie van Afrika. Livingstone wordt beschouwd als een van de grootste ontdekkingsreizigers van de 19e eeuw.

David Livingstone ontmoet Henry Morton Stanley. Beeld: Wellcome Collection gallery, CC-BY-4.0

“Dr. Livingstone, I presume?”

In 1866 vertrok Livingstone op een expeditie naar het hart van Afrika om het gebied rond het Tanganyikameer te verkennen. Na verloop van tijd stopten de brieven en rapporten die Livingstone naar huis stuurde en werd hij als vermist beschouwd. Dit leidde tot een wereldwijde zoektocht naar hem, inclusief een missie van New York Herald-journalist Henry Morton Stanley, die Livingstone uiteindelijk vond in Ujiji, in het huidige Tanzania. Stanley verwelkomde Livingstone met de beroemde woorden: “Dr. Livingstone, I presume?” (alhoewel het niet helemaal zeker is dat deze woorden echt zijn gezegd). Livingstone was op dat moment ernstig ziek en verzwakt, maar weigerde terug te keren naar Schotland en besloot zijn werk in Afrika voort te zetten.

Livingstone stierf uiteindelijk op 1 mei 1873, aan de oevers van het Bangweulumeer in Noord-Rhodesië (nu Zambia).

Ontdekkingsreiziger is geen veilig beroep. Hieronder lees je over nog drie mannen die tijdens een missie verdwenen.

George Mallory

Portret van George Mallory.

George Mallory was een Britse bergbeklimmer die beroemd werd vanwege zijn pogingen om de Mount Everest te beklimmen in de jaren ’20. Hij raakte echter vermist tijdens zijn derde expeditie in 1924 en zijn lot blijft tot op de dag van vandaag onduidelijk. Mallory en zijn klimpartner Andrew Irvine werden voor het laatst gezien op 8 juni 1924, vlakbij de top van de berg. Er is nog steeds geen duidelijk bewijs of ze de top hebben bereikt voordat ze verdwenen.

Sinds de vermissing van Mallory zijn er verschillende zoektochten uitgevoerd om zijn lichaam te vinden en om te achterhalen wat er met hem en Irvine is gebeurd. In 1999 vond een Brits-Amerikaanse expeditie uiteindelijk Mallory’s lichaam, maar het blijft onduidelijk of hij de top heeft bereikt voordat hij stierf.

Roald Amundsen

Portret van Roald Amundsen.

Roald Amundsen was een Noorse ontdekkingsreiziger die bekend staat om zijn succesvolle expeditie naar de Zuidpool in 1911. Zeventien jaar later, tijdens een reddingsmissie voor een luchtschip in de Noordpool, verdween hij. Amundsen vertrok daarvoor in juni 1928 vanuit Tromsø (Noorwegen) aan boord van een vliegtuig met vijf andere bemanningsleden, maar het vliegtuig verdween tijdens de vlucht.

Daarna zijn er verschillende zoektochten georganiseerd om Amundsen en zijn bemanning te vinden, maar geen van hen was succesvol. Totdat er delen van het vliegtuig werden ontdekt voor de kust van Tromsø; vermoedelijk stortte Amundsen neer in de Barentszzee. Maar de lichamen van de bemanningsleden en de rest van het wrak zijn nooit gevonden, ondanks twee zoekmissies met een onbemande onderzeeboot in 2004 en 2009.

Percy Fawcett

Portret van Percy Fawcett.

Percy Fawcett was een Britse ontdekkingsreiziger die beroemd werd vanwege zijn expedities in Zuid-Amerika. Hij raakte vermist tijdens een expeditie in de Braziliaanse jungle in 1925, samen met zijn zoon Jack en een vriend van Jack, Raleigh Rimmell. Fawcett was op zoek naar de legendarische stad Z, een mythische stad in de Amazone die naar verluidt rijkdom en technologie bevatte die ver hun tijd vooruit waren.

De verschillende zoektochten naar Fawcett en zijn metgezellen waren allemaal onsuccesvol. Er zijn talloze theorieën geopperd over wat er met Fawcett is gebeurd. Variërend van het idee dat hij en zijn team werden aangevallen door inheemse stammen tot het idee dat hij de stad Z daadwerkelijk heeft gevonden en er vervolgens is gebleven.

Openingsbeeld: Wellcome Collection gallery, CC-BY-4.0