Eerste onderzoeksinstrument van JUICE aangezet

De recent gelanceerde JUICE-sonde is onderweg naar Jupiter om de gasreus en zijn ijzige manen te onderzoeken. Van de tien onderzoeksinstrumenten staat er inmiddels al eentje aan: de magnetometer.

Precies twee weken geleden lanceerde de ESA haar Jupiter ICy moons Explorer (JUICE). Deze sonde zal tijdens een twaalf jaar durende missie Jupiter en drie van zijn ijzige manen onder de loep nemen: Europa, Ganymedes en Callisto. Daarvoor draagt die tien verschillende onderzoeksinstrumenten met zich mee. Eén daarvan, de magnetometer, is recent uitgevouwen en heeft ook al een fractie van zijn omringende magnetische veld geregistreerd. Daarmee is de eerste wetenschappelijke ruimte-observatie van JUICE een feit.

Giek

Op 21 april is de JUICE-magnetometer (J-MAG) uitgevouwen. Volgens de ESA was het ruimtevaartuig toen ongeveer 1,7 miljoen kilometer van de aarde verwijderd. J-MAG is een giek waaraan sensoren zijn bevestigd. Tijdens de lancering moest JUICE zo compact mogelijk zijn, dus toen lag de paal, net als de zonnepanelen, netjes opgevouwen. Om het instrument in stelling te brengen, heeft het team de giek uitgeklapt tot een volledige lengte van 10,6 meter. Op zo’n afstand worden de sensoren van J-MAG namelijk niet verstoord door de rest van JUICE’s instrumenten.

Het ontvouwen van J-MAG heeft het instrument zelf vastgelegd met twee van zijn magneetsensoren. In de grafiek hieronder kun je die gegevens zien.

Het uitklappen van de JUICE’s magnetometer (J-MAG) legde het instrument zelf vast met zijn magneetsensoren. Elke kleur stelt een andere sensor voor. De hoogte van de lijn is de grootte van het magnetische veld die een sensor opvangt. Eerst lopen de lijnen vlak, en tijdens het uitklappen zijn de sensoren in beweging, waardoor de lijnen krommen. De sensoren zitten op drie meter afstand van elkaar. De OBS-sensor (rood) zit vlak naast de twee vrij magnetische stuwraketten. Daardoor ziet die sensor een groter magnetisch veld en is de rode lijn hoger dan de ander. Bron: ESA

Onderweg

Uit het verloop van de grafiek concludeert de ESA dat de giek succesvol is uitgeklapt. Eenmaal aangekomen bij Jupiter zal J-MAG worden gebruikt om het magnetische veld van de gasreus te meten, en de interactie daarvan met het magnetische veld van de grote maan Ganymedes. Ook kunnen wetenschappers de magnetometer gebruiken om de oceanen onder het oppervlak van de ijzige manen te onderzoeken.

Hoewel het nog acht jaar duurt voordat JUICE het gasreuzensysteem bereikt, laat het onderzoeksteam geen gras groeien over de voorbereidingen onderweg. Kort na de lancering legde JUICE zijn eerste foto’s van de aarde vast en ontvouwde hij zijn zonnepanelen. De komende week zal het team de rest van de onderzoeksinstrumenten activeren.

Bronnen: Gizmodo, ESA

Beeld: ESA, ATG Medialab