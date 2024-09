Succesvolle eerste proefrit van Nederlandse hyperloop in Veendam

Het Nederlandse bedrijf Hardt Hyperloop heeft deze week met succes een capsule door de vacuümbuizen in Veendam laten sjezen.

De hyperloop is een futuristisch en duurzaam vervoermiddel dat in theorie zo’n 1200 kilometer per uur kan, waardoor je binnen een half uur van Amsterdam naar Parijs zou kunnen reizen. Hoewel het voertuig voorlopig nog een toekomstdroom blijft, heeft het Nederlandse bedrijf Hardt Hyperloop nu wel een eerste succesvolle proefrit gemaakt.

Lees ook:

Wat is een hyperloop ook alweer?

Eigenlijk is een hyperloop een soort buizenpost voor mensen. Buizenpost is een transportsysteem dat ‘vroegah’ veel in kantoren, banken, juweliers en ziekenhuizen werd toegepast. Met luchtdruk blaas je dingen door een buis, zodat je bijvoorbeeld bij de bank cash naar een veilige plek kunt brengen of in het ziekenhuis volle urinepotjes in het lab kunt afleveren. Vergroot die buis tot formaatje bobsleebaan, vervang de overdruk door nagenoeg vacuüm en de urinesamples door mensen, en je hebt zo ongeveer een hyperloop.

Wat is nou het voordeel? Bij vervoermiddelen zoals treinen hebben twee grote krachten een nadelig effect op de snelheid. Ten eerste de wrijvingsweerstand. Alle wielen – of ze nu van rubber, metaal of hout zijn – maken contact met de grond waar ze overheen rijden. Dat zorgt voor weerstand en die remt het voertuig af. Ten tweede is er de luchtweerstand. Hoe aerodynamisch ontworpen een vehikel ook is, het wordt altijd afgeremd door de lucht die het moet verplaatsen. Vandaar dat vacuüm.

Enorm sterke magneten moeten de wrijvingsweerstand tenietdoen. Die ‘tillen’ namelijk de hyperlooptrein op en laten hem zweven. En aangezien er geen luchtweerstand is, kan deze trein met minimaal vermogen snelheden bereiken van wel 1200 kilometer per uur.

30 kilometer per uur

Dat klinkt allemaal mooi, maar zover is de techniek voorlopig nog lang niet. Nederland kent overigens wel een goede testfaciliteit. Het European Hyperloop Center (EHC) in Veendam heeft een 420 meter lange testbaan en is de enige testfaciliteit ter wereld met een volledige baanwissel, een essentieel onderdeel om verschillende buizen samen te voegen tot een hyperloopnetwerk.

Hardt Hyperloop heeft daar nu dus een eerste test gedaan. De capsule bewoog soepel door de eerste 90 meter van de EHC-faciliteit met een snelheid van bijna 30 kilometer per uur. Later dit jaar wil het bedrijf proefritten maken met snelheden van 100 kilometer per uur en het hyperloopvoertuig van baan laten verwisselen.

Hoe haalbaar is hyperlooptechniek eigenlijk? Je leest het hier.

Bron: Hardt Hyperloop