Hyperloop: unieke testbaan in Veendam is klaar voor de eerste tests

De 420 meter lange unieke hyperlooptestbaan in Veendam is klaar. Binnenkort kunnen de eerste capsules door de buizen sjezen.

De hyperloop is een futuristisch vervoermiddel dat in theorie zo’n 1200 kilometer per uur kan en ook een stuk duurzamer is dan andere vervoermiddelen. Hoewel de hyperloop voorlopig nog een toekomstdroom blijft, brengt de nu voltooide testbaan in Veendam (Groningen) die droom wel dichterbij. In de komende weken zullen de eerste tests van start gaan.

Wat is een hyperloop ook alweer?

Eigenlijk is een hyperloop een soort buizenpost voor mensen. Buizenpost is een transportsysteem dat ‘vroegah’ veel in kantoren, banken, juweliers en ziekenhuizen werd toegepast. Met luchtdruk blaas je dingen door een buis, zodat je bijvoorbeeld bij de bank cash naar een veilige plek kunt brengen of in het ziekenhuis volle urinepotjes in het lab kunt afleveren. Vergroot die buis tot formaatje bobsleebaan, vervang de overdruk door nagenoeg vacuüm en de urinesamples door mensen, en je hebt zo ongeveer een hyperloop.

Wat is nou het voordeel? Bij vervoermiddelen zoals treinen hebben twee grote krachten een nadelig effect op de snelheid. Ten eerste de wrijvingsweerstand. Alle wielen – of ze nu van rubber, metaal of hout zijn – maken contact met de grond waar ze overheen rijden. Dat zorgt voor weerstand en die remt het voertuig af. Ten tweede is er de luchtweerstand. Hoe aerodynamisch ontworpen een vehikel ook is, het wordt altijd afgeremd door de lucht die het moet verplaatsen. Vandaar dat vacuüm.

Enorm sterke magneten moeten de wrijvingsweerstand tenietdoen. Die ‘tillen’ namelijk de hyperlooptrein op en laten hem zweven. En aangezien er geen luchtweerstand is, kan deze trein met minimaal vermogen snelheden bereiken van wel 1200 kilometer per uur.

Zonder passagiers

Dat klinkt allemaal mooi, maar zover is de techniek voorlopig nog lang niet. Maar op de 420 meter lange testbaan van het European Hyperloop Center (EHC) in Veendam kan nu wel veel ervaring worden opgedaan.

De capsule van de Nederlandse start-up Hardt Hyperloop mag de baan in de komende weken als eerste testen. Die zal met ongeveer 100 kilometer per uur door de buizen roetsjen, dat is dus nog ver weg van gedroomde topsnelheid van 1200.

Na Hardt Hyperloop gaan ook andere bedrijven uit onder meer Spanje en Polen proefritjes maken bij het EHC. Die zullen overigens allemaal zonder passagiers zijn, want daar is nog geen vergunning voor.

Unieke baanwissel

De hyperlooptestbaan in Veendam is de eerste met een volledige baanwissel. Beeld: EHC.

De EHC is niet de enige testfaciliteit, maar wel de enige met een volledige baanwissel, een essentieel onderdeel om verschillende buizen samen te voegen tot een hyperloopnetwerk. “Deze infrastructuur stelt ons in staat de essentiële technologieën te demonstreren, zoals magnetische levitatie, voortstuwing, stabilisatie en zelfs het wisselen van rijstrook, bij snelheden tot 100 kilometer per uur”, laat Hardt Hyperloop-topman Marinus van der Meijs weten in een persbericht.

Voorstanders van de hyperloop hopen dat er in de toekomst hele netwerken van hyperloopbuizen worden aangelegd. De benodigde infrastructuur zou volgens hen namelijk goedkoper zijn dan die voor hogesnelheidslijnen. Bovendien zouden hyperloops veel minder vervuilend zijn dan auto’s en vliegtuigen.





Bronnen: EHC, Hardt Hyperloop

Beeld: EHC