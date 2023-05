Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: de Stone of Scone, ster slokt planeet op en vijf dappere verzetsvrouwen.

Kroning van Charles III: wat is de legendarische Stone of Scone?

De Stone of Scone. Beeld: Historic Environment Scotland.

Eeuwenlang was de Stone of Scone een belangrijk symbool tijdens de kroning van Schotse koningen. Totdat hij in 1296 door Eduard I werd gestolen en onder de Engelse troon werd gelegd. Precies díe steen speelt morgen (zaterdag 6 mei 2023) een belangrijke rol tijdens de kroning van Charles III. Het mysterieuze – en controversiële – verhaal van de legendarische steen in vijf scènes.

Voor het eerst in beeld: ster slokt planeet op

Artistieke impressie van een planeet die bijna crasht op een ster. Beeld: K. Miller/R. Hurt (Caltech/IPAC).

Als de brandstof van een ster opraakt, zwelt hij op tot een miljoen keer zijn oorspronkelijke grootte en slokt daarbij alle materie – en planeten – in zijn omgeving op. Wetenschappers hebben waarnemingen van opzwellende sterren vlak voor en kort na het opslokken van planeten, maar tot nu toe hebben ze er nog nooit een op heterdaad betrapt. Wetenschappers van verschillende Amerikaanse universiteiten is dat nu bij toeval toch gelukt.

De aarde staat eenzelfde lot te wachten

Verzetsvrouwen die in ons collectief geheugen moeten staan

Truus Menger (links) en Hannie Schaft nadat ze net terugkwamen van een liquidatie. Truus draagt in haar tas een wapen en was als man verkleed, zodat Hannie en zij zich bij onraad als verliefd stelletje konden voordoen. © Verzetsmuseum Amsterdam

Zo’n 78 jaar geleden kwam er een einde aan een van de heftigste periodes in de geschiedenis van de mensheid: de Tweede Wereldoorlog. Tijdens deze oorlog was er sprake van weerzinwekkende wreedheid, maar ook van ongelofelijke moed. Zo stelden verzetsstrijders hun leven in de waagschaal om Joodse kinderen te smokkelen, onderduikers te verbergen, boodschappen door te geven en aanslagen te beramen.

Vanwege de veiligheid zijn er destijds weinig van dat soort heldendaden gedocumenteerd. Maar de verhalen die wel bekend zijn, gaan vaak over mannen, met Erik Hazelhoff Roelfzema – de Soldaat van Oranje – als beroemdste voorbeeld. En dat terwijl ook zoveel verzetsvrouwen hun leven tijdens de Tweede Wereldoorlog op het spel hebben gezet.

Deze dappere vrouwen moeten op z’n minst in het collectief geheugen staan