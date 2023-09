Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: de geur van mummiebalsem, AI-drone wint van professionals, de doodstraf voltrekken met stikstof.

Wetenschappers vangen de geur van mummiebalsem in een potje

Beeld: Barbara Huber.

De oude Egyptenaren balsemden hun doden met een mengsel van substanties zodat ze beter bewaard bleven. Volgens hun geloof was dat een vereiste om toegang te krijgen tot het hiernamaals. Maar hoe rook die balsem? Nou, een beetje naar vanille. Zo stelden archeologen van het Max Planck Institute of Geoanthropology vast. Zij analyseerden én bottelden de geur van de gebalsemde en gemummificeerde organen van een Egyptische edelvrouw.

“Onderzoek zoals dit is in mijn beleving baanbrekend”

Autonome drone verslaat professionele droneracers

Swift (blauw) racet tegen wereldkampioen Alex Vanover (rood). Het circuit bestaat uit zeven vierkante poorten die in elke ronde in volgorde gepasseerd moeten worden. Om een race te winnen, moet een deelnemer als eerste drie rondes vliegen. Beeld: Leonard Bauersfeld.

First-person-view (FPV) droneracen is een sport waarbij drones zo snel mogelijk een parcours afleggen. De luchtvoertuigen worden op afstand bestuurd door menselijke vliegers die een headset dragen met een videostream van de camera aan de voorkant van de drones. De quadcopters behalen tijdens een race snelheden van 100 kilometer per uur terwijl ze behendige manoeuvres uitvoeren om door poorten op het parcours heen te vliegen.

Drie droneracers – waarvan twee wereldkampioen zijn op verschillende toernooien – verloren tijdens een wedstrijd tegen het AI-systeem Swift.

Bekijk de autonome drone in actie

De doodstraf voltrekken met stikstof; hoe werkt dat?

Beeld: Paul Buck/AFP/ANP

De Verenigde Staten kampen met een macaber probleem: ze hebben een tekort aan executiemiddelen die nodig zijn voor de omstreden dodelijke injectie. Daarom zijn staten op zoek naar alternatieve methoden om de doodstraf te voltrekken. In Oklahoma en Mississippi is het al jaren toegestaan om terdoodveroordeelden te executeren met pure stikstof. De methode is alleen nog nooit toegepast.

Daar wil Alabama binnenkort verandering in brengen. Sinds 2018 heeft de staat goedkeuring om veroordeelde gevangenen te executeren middels pure stikstof. En onlangs heeft de procureur-generaal van Alabama de hoogste rechtbank gevraagd een datum vast te stellen om de 58-jarige Kenneth Eugene Smith te doden met stikstof.

Hoe gaat dat in zijn werk?