Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: vrouwentranen remmen agressie van man, nieuwe hypersone raketmotor, en oude steen onthult vreemde afwijking in aardmagneetveld.

Geur van vrouwentranen remt agressie in mannen

Huilen lijkt haast wel magisch. Een paar tranen en de meeste mensen worden spontaan minder boos. Is dat een psychologisch effect of gebeurt er daadwerkelijk iets fysieks op basis waarvan we ons gedrag aanpassen? Dat laatste lijkt in ieder geval nu aangetoond door wetenschappers

Hoe zit dat?

Amerikanen zetten nieuwe stap in hypersone raket-tech

Beeld: GE Aerospace.

Hypersone wapens vliegen met minimaal 5000 kilometer per uur richting hun doel en zijn daardoor met bestaande luchtafweersystemen niet of nauwelijks te stoppen. Ten minste, dat werd gedacht en dat is ook wat de Russische president Vladimir Poetin in 2018 zei tijdens de onthulling van de hypersone Kinzhal-raket (foto hieronder). Inmiddels blijkt dat de huidige modellen, waar onder meer de Amerikanen, Russen en Chinezen aan werken, niet de superwapens zijn die men voor ogen had. In mei van dit jaar schoten Oekraïense troepen met hun westerse Patriotraketten meerdere Kinzhals uit de lucht.

Maar een nieuwe Amerikaanse aandrijving, Rotating Detonation Combustion (RDC), kan er weleens voor zorgen dat hypersone raketten een stap voorwaarts maken.

En die motor werd nu voor het eerst getest

Duizenden jaren oude steen onthult afwijkingen in het aardmagneetveld

Beeld: Slemani Museum.

Het magnetische veld van de aarde is nooit hetzelfde. In de loop der geschiedenis wordt hij sterker en weer zwakker. Hij keert zelfs regelmatig volledig om: noord wordt dan zuid en omgekeerd. Deze fluctuaties in het aardmagneetveld zijn terug te zien in gesteenten. En naar nu blijkt ook in archeologische voorwerpen uit het oude Mesopotamië, dat een groot deel van het huidige Irak besloeg.

En dat is handig voor archeologen