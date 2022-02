Internationaal ruimtestation ISS zwaait af in 2031

Ruimtevaartorganisatie NASA kondigt aan het in januari 2031, meer dan 30 jaar na de lancering, einde verhaal zal zijn voor het ISS.

In 1998 werd de eerste module van het internationaal ruimtestation (ISS) gelanceerd. Het project zou in eerste instantie in 2020 ten einde komen, maar dat werd later uitgesteld tot 2024. Nu kondigt de NASA aan dat het ISS tot 2030 zal blijven draaien. Daarna, in januari 2031 komt er na 30 jaar trouwe dienst een punt achter het beroemde ruimtelaboratorium. Het ruimtestation wordt dan het ‘ten ruste gelegd’ bij Point Nemo, het kerkhof voor ruimtevaartuigen, diep in de Stille Oceaan.

Stokje doorgeven

Met het pensioen geeft het ISS het stokje door aan commerciële partijen, zogenaamde Commercial LEO (Low-Earth orbit) Destinations (CLDs). Het einde van het ruimtestation betekent overigens niet het einde voor de NASA. De ruimtevaartorganisatie is van plan het ruimteonderzoek voort te zetten door plek en tijd voor astronautwetenschappers aan boord van de commerciële vaartuigen te kopen. Daarmee schat de NASA in 2031 alleen al ruim 1,1 miljard euro te besparen.

Kerkhof

Mede om de ‘wolk’ ruimtepuin dat om onze planeet hangt niet nog verder aan te vullen, zal het ISS zijn laatste rustplaats op aarde vinden. In januari 2031 verlaat het ruimtestation zijn omloopbaan, waarna het – met ongetwijfeld veel bombarie – in de Stille Oceaan duikelt. Daar ligt Point Nemo; kerkhof voor ruimtevaartuigen.

Hoewel het lokale onderwaterleven er mogelijk een flinke dobber aan heeft, zullen wij van de splashdown niet direct last hebben. Op 2700 km van land is Point Nemo, ook wel de Oceanic Pole of Inaccessibility of de South Pacific Ocean Uninhabited Area genoemd, speciaal uitgekozen voor de ‘consistente afwezigheid’ van de mens. Of, zoals de NASA het noemt: “Point Nemo is zo’n beetje de verste plek van menselijke beschaving die er op aarde is.”

