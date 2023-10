KIJK bestaat 55 jaar! Dit was een van onze eerste verhalen

KIJK bestaat 55 jaar! Om dat te vieren hebben we een van onze eerste artikelen gescand zodat jij die online kunt lezen. Hoe keken we in 1968 naar pioniers van de ruimte?

Tijdens een redactievergadering kwamen we erachter dat KIJK deze week 55 jaar bestaat. Dat konden we natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan. Om deze mijlpijl te vieren doken we onze archieven in, op zoek naar ons eerste verhaal ooit.

In de eerste edities uit 1968 – toen KIJK nog een weekblad was – stond de ‘Helden van de mensheid’-rubriek. De eerste aflevering schonk aandacht aan de pioniers van de ruimte – en werd een jaar voor de eerste bemande maanlanding geschreven. Dat leek ons een mooi verhaal om in te scannen en online te zetten.