KIJK-hoofdredacteur vertelt bij Radio 5 over Howard Hughes

Gistermiddag vertelde hoofdredacteur André Kesseler op NPO Radio 5 over de excentrieke miljardair en vliegtuigbouwer Howard Hughes.

Als je zegt: playboy, tech-nerd, weldoener, rockstar-status, tikkie megalomaan… Dan zou het kunnen gaan over Elon Musk, Jeff Bezos of misschien zelfs Richard Branson. Maar het prototype van dat soort mannen is veel ouder: de filmproducer, ondernemer en vooral luchtvaartgek Howard Hughes.

In 2021 schreef hoofdredacteur André Kesseler een verhaal over deze mysterieuze man. Omdat Howard Hughes drie maanden geleden is overleden, maakte NPO Radio 5 een uitzending over deze man. Kesseler was uitgenodigd om het verhaal van Hughes te vertellen. De uitzending is hier terug te luisteren: NPO Radio 5 – Wat er schuilt achter de exentrieke miljardair Howard Hughes?

Kesselers verhaal over Howard Hughes en nog zestien spannende luchtvaartverhalen zijn te lezen in onze Hoogvliegers II-special. Bestel hem eenvoudig via de knop hieronder!



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Openingsbeeld: Bettmann/Getty Images