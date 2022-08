KIJK is op zoek naar een junior online redacteur!

Kom jij onze redactie versterken? KIJK Magazine is op zoek naar een Junior online redacteur (36 uur per week).

KIJK is hét tijdschrift over baanbrekende wetenschap en innovatieve technologie. Ons blad is gericht op iedereen die geïnteresseerd is in wetenschap, natuur en techniek. Wij focussen ons niet alleen op het maandelijkse tijdschrift, maar uiteraard ook op online media. Ben jij een specialist op dit gebied, kun je goed schrijven en heb je affiniteit met wetenschap en technologie? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat ga je doen?

Als online redacteur ben je verantwoordelijk voor de online content en activiteiten voor de website, nieuwsbrieven en socialmediakanalen.

Hoe ziet dat eruit in de praktijk?

Je voorziet onze website dagelijks van artikelen die gaan over wetenschap of technologie

Je houdt onze socialmediakanalen bij en gaat de interactie met onze lezers aan

Je zorgt dat de SEO van de online artikelen op orde is

Je houdt onze lezers elke week op de hoogte van het laatste wetenschaps- en tech-nieuws via onze nieuwsbrief

Je verzorgt producties voor ons maandelijkse magazine

Je denkt mee over interessante artikelen voor ons blad tijdens de redactievergaderingen

Wie zoeken wij?

Je hebt een afgeronde HBO- of WO-opleiding

Je kunt zelfstandig werken en neemt een proactieve houding aan

Je hebt een brede interesse en volgt de actualiteiten op het gebied van wetenschap en technologie op de voet

Je beschikt over goede schrijfvaardigheden en weet hoe je een lastig onderwerp voor het grote publiek begrijpelijk maakt

Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend, zowel in woord als geschrift

Je kunt goed omgaan met deadlines

Je hebt affiniteit met social media

Wat bieden wij jou?

Wij bieden een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband

Een goed salaris (conform CAO Uitgeverijbedrijf), afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring en mooie secundaire arbeidsvoorwaarden zoals thuiswerk- en communicatievergoeding en ontwikkelingsmogelijkheden in- en extern

Hybride werken, het is mogelijk om de helft van je dagen thuis te werken. Dagen in overleg.

Persoonlijk keuzebudget dat je naar wens kunt inzetten; als extra verlofdagen, voor opleiding- en ontwikkeling of voor het fietsplan

Over New Skool Media

New Skool Media is één van de grootste multimediale uitgeverijen van Nederland die mensen met gemeenschappelijke interessegebieden, passies en hobby’s met elkaar verbindt met de beste artikelen en mooiste belevenissen. Het portfolio bestaat uit meer dan twintig bekende magazine-merken waaronder Formule 1, delicious, EW, Vorsten, Columbus Travel en Fiets.

Solliciteren?

Heb je interesse en beschik je over bovenstaande kwaliteiten? Mail dan je cv met motivatie naar [email protected] t.a.v. Chantal Walravens, HR Director.

Wij kiezen er bewust voor om de werving zelf te doen. Op acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet gereageerd.