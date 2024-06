Kort nieuws: Goes is vertrokken, dieselmotor levert schone energie, en robot krijgt griezelgrijns

Er is onwijs veel wetenschappelijk en technologisch nieuws, meer dan waar KIJK over kan schrijven. In deze rubriek wijzen we je daarom graag op interessante artikelen uit andere media.

Goes gaat!

Beeld: NASA, SpaceX.

NASA en SpaceX hebben met succes NOAA’s nieuwste weersatelliet, GOES-U, gelanceerd vanaf het Kennedy Space Center in Florida. GOES-U is de laatste in de GOES-R serie en gaat continue weer- en milieubewaking verzorgen voor het westelijk halfrond. Deze satelliet helpt bij het voorspellen van aard- en ruimteweer, zoals stormen en zonneactiviteit die onder meer GPS en radiocommunicatie kunnen verstoren. Met geavanceerde instrumenten zoals de Compact Coronagraph-1 zal GOES-U bijdragen aan klimaatonderzoek en het voorkomen van rampen. Na het bereiken van een geostationaire baan, op 35.727 kilometer boven de aarde, krijgt de satelliet de naam GOES-19.

De lancering zien? Dat kan hier:



Voor meer informatie, bezoek NASA.

Griezelgrijns

Beeld: Universiteit van Tokio.

Onderzoekers hebben een robot ontwikkeld met een gezicht dat kan lachen en fronsen met behulp van een zelfhelende, in het lab gekweekte menselijke huid. De nieuwe huidtechnologie, ontwikkeld door wetenschappers van de Universiteit van Tokio, maakt gebruik van een collageenmatrix die zowel flexibel als robuust is. De huid kan kleine sneden en scheuren zelf herstellen. Dat komt niet alleen de levensduur van robots ten goede, maar kan ook voor realistischere gezichtsuitdrukkingen zorgen. Hopelijk kunnen ze de kunstgezichten nog wel een beetje minder griezelig maken, want dit is wel heel erg ‘Silence of the Lambs’.

Meer informatie op IFLScience.

Schone viezerik

Het Finse bedrijf Wärtsilä heeft zijn efficiënte motor omgebouwd tot een krachtige, schone energie-generator. De 31SG-H1 werd ooit ontwikkeld voor schepen, maar door de aanpassingen draait de enorme motor nu op een mengsel van aardgas en waterstof, of volledig op waterstof. En daarmee kan de schone elektriciteit worden geproduceerd. Omdat de motor snel kan opstarten en stoppen, kan hij worden gebruik om de schommelingen in de aanvoer van zonne- en windenergie op het elektriciteitsnet op te kunnen vangen. Wärtsilä verwacht de motor tegen 2026 operationeel te kunnen hebben.

Filmpje!



Voor meer informatie ga naar Wärtsilä