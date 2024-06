Kort nieuws: minder epilepsie, katapultkogels en boksende robots

Er is onwijs veel nieuws, meer dan waar KIJK over kan schrijven. In deze rubriek wijzen we je daarom graag op interessante artikelen uit andere media.

Anti-epilepsie-apparaat

De neurostimulator wordt in het bot geschroefd en twee elektroden worden diep in het brein geïmplanteerd.

Oran Knowlson, een 13-jarige jongen met ernstige epilepsie, is de eerste patiënt die een neurostimulator in zijn schedel geïmplanteerd heeft gekregen om aanvallen te beheersen. Epileptische aanvallen worden veroorzaakt door abnormale uitbarstingen van elektrische activiteit in de hersenen. Het geïmplanteerde apparaat stuurt constante elektrische signalen naar de hersenen om die abnormale activiteit te blokkeren of verstoren. En dat lijkt effectief. Sinds de operatie zijn de aanvallen van de Britse jongen overdag met 80 procent afgenomen.

Middeleeuwse katapultkogels

De middeleeuwse katapultkogels hadden verschillende formaten. Beeld: English Heritage.

Tijdens werkzaamheden om het Kenilworth Castle in Engeland toegankelijker te maken zijn acht perfect bewaard gebleven katapultkogels uit 1266 gevonden. De projectielen zijn waarschijnlijk afgevuurd tijdens de Engelse burgeroorlog in de 13e eeuw. Het formaat van de stenen bollen verschilt flink: de kleinste weegt slechts een kilo en de grootste bijna 105 kilo.

Boksende robot

HumanPlus die spart met een van de onderzoekers. Beeld: Stanford/HumanPlus.

Onderzoekers van de Stanford Universiteit hebben een robot ontwikkeld die menselijke bewegingen na-aapt. De zogenoemde HumanPlus kijkt via een webcam hoe mensen bepaalde taken uitvoeren, de bewegingen kopieert hij, waarna hij de taken ook kan uitvoeren. Zo hebben de onderzoekers hem al geleerd om kleren op te vouwen, spullen uit een magazijn te halen en piano te spelen. Ze deelden ook een video waarin de robot bokst: geinig, maar hij zal voorlopig nog geen bokswedstrijden winnen.

