Maan Ganymedes maakt spookgeluiden

Afgelopen juni reisde ruimtesonde Juno langs Ganymedes, een van de manen van Jupiter. De verzamelde data zijn onlangs omgezet tot een griezelig geluidsfragment.

Ganymedes is de grootste maan van ons zonnestelsel. De gigant is nog groter dan de planeet Mercurius. Maar dat is niet de enige reden waarom de natuurlijke satelliet interessant is voor astronomen. Onder zijn ijzige korst houdt Ganymedes misschien een vloeibare oceaan verborgen. Bovendien is de Joviaanse bol de enige maan in ons zonnestelsel met een magnetisch veld. En dat vereist nader onderzoek, vindt de NASA.

Magneetmetingen

Het aardmagnetisch veld is een soort enorme bubbel die bescherming biedt tegen kosmische straling. Deze beschermlaag hebben we te danken aan het gesmolten nikkel en ijzer in de aardkorst. Omdat onze planeet om zijn eigen as draait, roert deze mengelmoes zich om de aardkern. Zo ontstaat er een magnetisch veld.

De meeste manen hebben dit niet, omdat ze ook geen losse kern hebben. Ganymedes vormt echter een uitzondering op de regel. Dankzij zijn kern van vloeibaar ijzer, zendt de maan magnetische golven uit. En die zijn opgenomen door ruimtesonde Juno. Dat deed de sonde op een afstand van 1038 kilometer. Daarmee haalde Juno, naast allerhande metingen, ook meteen een recordtitel binnen. Nog nooit eerder is een ruimtevaartuig zó dichtbij deze maan gekomen.

Audiofragment

De opgenomen frequenties zijn onlangs omgezet naar audiobestanden. Je ervaart een geluidsfragment heel anders dan data die je van een grafiek afleest. Informatie naar andere media converteren helpt onderzoekers daarom details te spotten die ze eerder hebben gemist. Zo laat Scott Bolton, fysicus aan het Southwest Research Institute weten aan ScienceAlert: “Als je goed luistert, kun je de abrupte overgang naar hogere frequenties horen, ongeveer halverwege de geluidsopname. Hier betreedt Juno een ander gebied in de magnetosfeer van Ganymedes.”

De sterrenkundigen zijn druk bezig het audiofragment verder te ontleden. Ondertussen blijft Juno nog tot 2025 onderzoek doen. Wie weet wat we in die tijd te horen krijgen over de Jupiter en zijn manen.

Bronnen: ScienceAlert, Scientias

Beeld: CalTech