Marcel van Roosmalen spreekt lovend over KIJK en KIJK Geschiedenis

In de nieuwste aflevering van de podcast Radio Romano heeft Marcel van Roosmalen een KIJK en KIJK Geschiedenis meegenomen. En hij is nogal positief. Een paar quotes.

“KIJK is een fantastisch blad. Het kaart allerlei dingen aan die je altijd al hebt willen weten.” Marcel van Roosmalen over KIJK (Radio Romano, S2E21)

“Ik kan dit aanraden, KIJK Geschiedenis. (…) Het is rijk geïllustreerd, het is deskundig, het ziet er prettig uit (…) Het is een heel leuk geschiedenistijdschrift.” Marcel van Roosmalen over KIJK Geschiedenis (Radio Romano, S2E21)

In Radio Romano seizoen 2 aflevering 21 bespreken Marcel van Roosmalen, Noortje Veldhuizen en Roelof de Vries de extra dikke KIJK-wintereditie en KIJK Geschiedenis editie 8.