Picture Perfect: minuscule vitamine

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: vitamine C onder de microscoop.

L-ascorbinezuur, oftewel vitamine C, is een in water oplosbare voedingsstof die betrokken is bij veel lichamelijke processen, zoals de vorming van bindweefsel. Ook speelt de stof een belangrijke rol in het immuunsysteem en het genezingsproces van het lichaam. In tegenstelling tot de meeste dieren, kunnen mensen vitamine C niet zelf aanmaken – we kunnen ook niet in alles uitblinken. Daarom zijn we afhankelijk van voedsel om aan onze dagelijkse dosis van deze vitamine te komen. Maar had je ooit verwacht dat dit belangrijke stofje er zó uit zou zien onder de microscoop?

Op de foto zie je vitamine C-kristallen onder een microscoop. Om die kristallen te maken, is vitamine C eerst opgelost in water en ethanol (alcohol). Na een tijdje drogen op een glazen plaatje vormen zich vaak grote, prachtige kristallen die je kunt zien met een polarisatiemicroscoop. Daarbij wordt de sample beschenen met gepolariseerd licht. Dit wordt vaak gebruikt bij het bekijken van kristallen en mineralen. Het levert in ieder geval prachtige beelden op.

Beeld: Robert Berdan