Picture Perfect: waterige winnaar

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: een nieuwsgierige neus.

De olifantenslurf is een van de meest herkenbare lichaamsdelen in de natuur. Fotograaf Suliman Alatiqi wist zo’n kenmerkende snuit mooi vast te leggen op het eiland Phuket in Thailand. Met ‘The trunk’ werd hij zelfs Portret-winnaar van de Underwater Photographer of the Year 2023. In de foto zie je een tamme Indische olifant een verkoelend bad nemen in de zee. Nieuwsgierig gebruikt hij zijn slurf om de onderwatercamera van de fotograaf te onderzoeken.

Hieronder zie je de volledige foto gemaakt door Alatiqi:

‘The trunk’ door Suliman Alatiqi, Portret-winnaar van de Underwater Photographer of the Year 2023.

Vinger

Je kunt duidelijk zien dat het hier om een Aziatische olifant gaat. Deze slurf heeft namelijk maar één ‘vinger’ aan zijn uiteinde, terwijl die van een Afrikaanse olifant er twee heeft. Dat komt door de verschillende leefomgevingen van de twee soorten en het voedsel dat ze eten. Afrikaanse olifanten leven in een droge omgeving zonder gras en zijn daardoor genoodzaakt om blaadjes van bomen te plukken. Een soepele slurf en twee vingers komen daarbij goed van pas. Aziatische olifanten hebben wel toegang tot gras en hebben aan een sterkere slurf met één vinger genoeg.

Beeld: Suliman Alatiqi